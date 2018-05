Il punto sulla B - Allunga il Parma, Frosinone ok. Venezia sogna

© foto di www.imagephotoagency.it

Al solito avvincente la volata finale della B. Eccezion fatta per il primo posto, monopolizzato e (da sabato) ipotecato dall'Empoli, è ancora tutto aperto sugli altri fronti. Con il pari contro il Bari nel monday night, il Palermo è scivolato al quarto posto: il Parma allunga in virtù dei due schiaffi rifilati alla Ternana (ora più vicina alla C), mette la freccia anche il Frosinone, che vince in rimonta a Brescia. Sempre più fanalino di coda la Pro Vercelli, sconfitta dal Venezia di Inzaghi, che può sognare la promozione diretta. Il Cittadella supera l'Avellino nel segno di Bartolomei e Chiaretti. Reti bianche tra Carpi ed Empoli, risultato analogo tra Pescara e Cesena. Il Perugia frena in casa contro la Salernitana: un pari che fa sperare il Foggia, vittorioso in casa contro lo Spezia. La Cremonese strappa un punto al Novara, uno a uno il verdetto dello spareggio salvezza tra Virtus Entella ed Ascoli.

LA CLASSIFICA

Empoli 78; Parma 66; Frosinone 65; Palermo 64; Venezia 63; Bari, Cittadella 61; Perugia 59; Foggia 54; Carpi 51; Spezia 50; Salernitana 48; Brescia, Pescara 46; Cremonese 44; Cesena 43; Novara 42; Virtus Entella, Avellino, Ascoli 41; Ternana, Pro Vercelli 37.