Il punto sulla B - Parma e Palermo a braccetto, la Ternana ci crede

© foto di Federico Gaetano

La 37/a giornata di Serie B emette un verdetto. L'Empoli, anche in caso di vittoria contro il Frosinone, non festeggerà la promozione in A. Festa, però, soltanto rimandata per gli uomini di Andreazzoli, che hanno effettuato nel 2018 lo scatto decisivo per il ritorno nella massima serie. Il big della giornata si gioca allo Stirpe con i ciociari di Longo decisi a interrompere la striscia di risultati positivi dei toscani.

Serve una vittoria anche per rintuzzare l'assalto di Parma e Palermo, avanti a braccetto. I rosanero hanno vinto 3-0 contro l'Avellino, mentre i ducali hanno battuto di misura il Carpi. Dopo l'Empoli, il terzetto Parma-Palermo-Frosinone, poi è bagarre per gli altri posti per i playoff. Una giornata favorevole per Cittadella e Venezia che accorciano sulle inseguitrici e allungano sulle altri pretendenti alla fase post-season. La formazione di Venturato espugna l'Arechi: Salernitana battuta per 3-1.

Identico punteggio per il Venezia che sbanca il Piola e mette in crisi il Novara di Corini, che ora rischia di essere risucchiato in zona retrocessione. Male il Perugia che perde in modo cocente il derby contro la Ternana, in pieno furore agonistico: in vantaggio con Di Carmine, doppietta, i ternani ribaltano la situazione trascinati dal duo Tremolada-Montalto. La salvezza, che sembrava impossibile, fino a qualche settimana fa, adesso è possibile.

Il Bari non va oltre all'1-1 nel derby pugliese contro il Foggia. I biancorossi di Grosso rimangono in zona playoff, quelli rossoneri di Stroppa vedono allontanarsi di qualche punto la parte di classifica utile per gli spareggi promozione.

La zona salvezza si infiamma. La Pro Vercelli perde 3-2 contro la Virtus Entella dopo essere stata in vantaggio di due reti: i piemontesi, adesso, sono ultimi. Colpaccio dell'Ascoli contro la Cremonese: 1-2 per gli uomini di Cosmi, scialbo pareggio tra Brescia e Cesena. Importante successo per il Pescara contro lo Spezia: prima tripletta in serie cadetta per Mancuso. Gli abruzzesi rischiano, ma portano a casa tre punti importanti per la conquista della salvezza.