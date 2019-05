Il punto sulla Bundes: Bayern-BVB all'ultimo turno. Stoccarda al play-off

La Bundesliga continua a regalare colpi di scena. In pochi si aspettavano un passo falso del Bayern Monaco a due giornate dalla fine e invece la squadra di Kovac non è andato oltre lo 0-0 in casa del Lipsia tenendo il discorso per il titolo ancora aperto. Bravo invece il Borussia Dortmund ad approfittarne battendo 3-2 il Fortuna Dusseldorf in una gara in cui è successo di tutto: ora ad una giornata dal termine del campionato sono appena due i punti di distacco tra le due e nell'ultimo turno il Bayern affronterà il Francoforte all'Allianz Arena e il Dortmund se la vedrà in casa di un Borussia M'Gladbach alla ricerca della Champions League.

La squadra di Hecking infatti ha rifilato un poker al Norimberga raggiungendo a quota 55 punti il Bayer Leverkusen che invece non è andato oltre il pari contro lo Schalke 04 già salvo. Non è riuscito ad approfittarne però il Francoforte che dopo la delusione di Europa League, è stato sconfitto in casa dal Mainz non riuscendo pertanto a salire al quarto posto in classifica.

Resta fuori dal discorso Europa invece l'Hoffenheim, battuto in casa dal Werder Brema mentre il Wolfsburg deve accontentarsi della qualificazione in Europa League dopo il 3-0 subito dallo Stoccarda che resta terzultimo e si è aggiudicato così la certezza di giocarsi la salvezza al play-off mentre Hannover, vittorioso per 3-0 sul Friburgo, e Norimberga devono abbandonare la massima serie. Bene infine l'Hertha Berlino che ha rimontato in casa dell'Augsburg vincendo 4-3 una gara piena di gol e molto divertente anche se la squadra della capitale è lontana dalle posizioni che contano.

CLASSIFICA: Bayern 75, BVB 73, Lipsia 66, M'Gladbach 55, Leverkusen 55, Francoforte 54, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51, Werder Brema 50, Hertha 43, Dusseldorf 41, Mainz 40, Friburgo 33, Augsburg 32, Schalke 04 32, Stoccarda 27, Hannover 21, Norimberga 19.