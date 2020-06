Il punto sulla Bundes - Bayern campione. Lipsia rimontato in extremis

vedi letture

La 32ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2019/2020 ha sancito matematicamente il Deutsche Fußball-Meinsterschaft numero 30 della storia del Bayern Monaco che, grazie al ventinovesimo centro in campionato di Robert Lewandowski, supera il Werder Brema, attualmente penultimo, fuori casa.

BVB KO. LIPSIA RIMONTATO - Alle spalle dei bavaresi di Hans-Dieter Flick, distante 10 punti, il Borussia Dortmund del tecnico svizzero Lucien Favre incassa la sesta sconfitta in campionato, la seconda in casa, perdendo 2-0 contro il Mainz, trascinato dalle reti dalla prima rete in Bundesliga dell'attaccante, classe 2000, Burkardt e dal calcio di rigore realizzato da Mateta per un fallo commesso da Piszczek ai danni di Latza. Il passo falso del BVB, però, viene parzialmente sfruttato dal Lipsia che, dopo essersi portata sul 2-0 (Kampl al 60' e Werner al 63'), subisce una rimonta a dir poco epica del Fortuna Düsseldorf nel finale incassando le reti di Skrzybski e di Hoffmann, rispettivamente all'87' ed al 90'+2.

GLADBACH, HOFFENHEIM E LEVERKUSEN CALANO IL TRIS - Chi, invece, ha sfruttato la propria occasione è certamente il Bayer Leverkusen che, in casa, liquida con un bel 3-1 il Colonia. Stesso identico risultato, però fuori casa, inflitto dall'Hoffenheim all'Augsburg mentre il Borussia Mönchengladbach, attualmente 5° con 59 punti, rifila un perentorio 3-0 casalingo al Wolfsburg portandosi a -1 dalla zona Champions. Chiudono il quadro degli incontri di giornata, il successo interno 2-1 dell'Eintracht Francoforte contro lo Schalke 04, la vittoria 1-0 in casa dell'Union Berlino contro il fanalino di coda Paderborn (autorete al 27' di Zolinski) e, infine, la sconfitta dell'Hertha Berlino, la terza consecutiva (la quattordicesima in campionato), per mano del Friburgo, distante solo un punto dalla zona Europa League.

BUNDESLIGA 2019/2020

32ª GIORNATA

Martedì 16 Giugno 2020

Ore 18:30 - Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg 3-0

Ore 20:30 - Friburgo-Hertha Berlino 2-1

Ore 20:30 - Union Berlin-Paderborn 07 1-0

Ore 20:30 - Werder Brema-Bayern Monaco 0-1

Mercoledì 17 Giugno 2020

Ore 18:30 - Eintracht Francoforte-Schalke 04 2-1

Ore 20:30 - Augsburg-Hoffenheim 1-3

Ore 20:30 - Bayer Leverkusen-Colonia 3-1

Ore 20:30 - Borussia Dortmund-Mainz 0-2

Ore 20:30 - RB Lipsia-Fortuna Düsseldorf 2-2

Classifica: Bayern Monaco 76, Borussia Dortmund 66, RB Lipsia 65, Bayer Leverkusen 60, Borussia Mönchengladbach 59, Wolfsburg 46, Hoffenheim 46, Friburgo 45, Eintracht Francoforte 41, Schalke 04 39, Hertha Berlino 38, Union Berlin 38, Colonia 35, Augsburg 35, Mainz 34, Fortuna Düsseldorf 29, Werder Brema 28, Paderborn 20.

IL PROGRAMMA DELLA 33ª GIORNATA

Sabato 20 Giugno 2020

Ore 15:30 - Bayern Monaco-Friburgo

Ore 15:30 - RB Lipsia-Borussia Dortmund

Ore 15:30 - Hoffenheim-Union Berlino

Ore 15:30 - Fortuna Düsseldorf-Augsburg

Ore 15:30 - Hertha Berlino-Bayer Leverkusen

Ore 15:30 - Schalke 04-Wolfsburg

Ore 15:30 - Colonia-Eintracht Francoforte

Ore 15:30 - Paderborn-Borussia Mönchengladbach