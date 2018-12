Il punto sulla Bundes: BVB chiude vincendo, Bayern 2°. Sale Wolfsburg

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 2018 della Bundesliga si è chiuso con il Borussia Dortmund padrone della classifica. Dopo il ko rimediata contro il Fortuna Dusseldorf infatti la squadra di Favre ha chiuso il girone di andata battendo 2-1 l'altro Borussia, il M'Gladbach che in uno scontro diretto agguerrito ha perso il secondo posto in favore del Bayern Monaco, fin troppo bravo ad approfittare del ko della squadra di Hecking e a battere 3-0 il Francoforte per salire in classifica. E' tornato alla vittoria anche il Lipsia, sempre quarto grazie al 3-2 rifilato al Werder Brema, alla terza gara senza vittoria e bisogno di una pausa dopo un promettente inizio di stagione.

Ha approfittato del ko del Francoforte invece l'ottimo Wolfsburg che ha conquistato la terza vittoria di fila e la quarta nelle ultime cinque gare battendo 3-2 nel finale l'Augsburg, all'ennesimo ko e sempre più invischiato nella lotta alla retrocessione che vede protagonisti anche il Norimberga, sconfitto 1-0 in casa dal Friburgo che fa un balzo in avanti e dallo Stoccarda, battuto in casa dallo Schalke 04 che è tornato al successo dopo quattro gare. Non se la passa bene nemmeno l'Hannover penultimo in classifica che è stato sconfitto in casa dalll'ottimo Fortuna Dusseldorf, alla terza vittoria di fila e risalito in fretta in una classifica che ora comincia a sorridere. Bene anche il Bayer Leverkusen che ha battuto 3-1 l'Hertha Berlino ma ha esonerato clamorosamente il tecnico Herrilich sostituito da Peter Bosz. Terza gara senza vittoria per i berlinesi superati in classifica anche dall'Hoffenheim che ha conquistato il sesto pareggio di fila contro il Mainz.

CLASSIFICA: BVB 42, Bayern 36, M'Gladbach 33, Lipsia 31, Wolfsburg 28, Francoforte 27, Hoffenheim 24, Hertha 24, Leverkusen 24, Werder Brema 22, Friburgo 21, Mainz 18, Schalke 04 18, Dusseldorf 18, Augsburg 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.