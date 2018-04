Il punto sulla Bundes: BVB e Leverkusen sprecano, Colonia retrocesso

Lo Schalke 04 si ferma, il Dortmund e il Leverkusen sprecano ma l'Hoffenheim ringrazia. E' il riassunto della terzultima giornata di Bundesliga che vede una lotta all'Europa ancora serrata. Se il Bayern Monaco vince anche con un turnover massiccio e la testa a Madrid, 4-1 secco rifilato al Francoforte con quattro nuovi giovani lanciati da Heynckes, dietro continuano a rubarsi punti. Lo Schalke 04, in dieci dai primi minuti, è riuscito a strappare un pari contro il Borussia M'Gladbach ma sia il Dortmund che il Leverkusen non ne hanno approfittato. I gialloneri sono stati fermati sull'1-1 dal Werder Brema, restano terzi e hanno due punti in meno dello Schalke, mentre è andata peggio al Leverkusen sconfitto in casa dallo Stoccarda e sceso clamorosamente al quinto posto in virtù della terza vittoria di fila dell'Hoffenheim che zitto zitto sta cercando di stracciare tutti, e ora è quarto a -3 dal terzo posto.

Si complica invece la situazione del Lipsia sconfitto anche da un Mainz in formato salvezza e ora sesto con appena un punto di vantaggio sul Francoforte, e due sullo Stoccarda che tenterà il miracolo Europa in questo finale di stagione positivo. Pareggio anonimo tra Hertha e Augsburg, nonostante i due gol di vantaggio degli ospiti mentre pesano tantissimo la vittoria dell'Amburgo che ha trionfato 3-1 in casa del Wolfsburg nello scontro diretto e la sconfitta rimediata in pieno di recupero dal Colonia in casa del Friburgo. Ora il Colonia è matematicamente retrocesso, mentre l'Amburgo ancora penultimo ha due lunghezze in meno, a due giornate dalla fine, dal Wolfsburg sceso al terzultimo posto e superato da Friburgo e Mainz che hanno tre punti in più.

CLASSIFICA: Bayern 81, Schalke 57, Dortmund 55, Hoffenheim 52, Leverkusen 51, Lipsia 47, Francoforte 46, Stoccarda 45, M'Gladbach 44, Hertha 43, Augsburg 41, Werder Brema 38, Hannover 36, Mainz 33, Friburgo 33, Wolfsburg 30, Amburgo 28, Colonia 22.