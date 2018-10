Il punto sulla Bundes: crisi Bayern, BVB 1° ma dietro è grande bagarre

E' ancora il Borussia Dortmund il padrone della Bundesliga. Con un'incredibile rimonta la squadra di Favre ha battuto 4-3 l'Augsburg in una gara pazzesca e piena di colpi di scena fino alla fine e ha conquistato così tre punti che le permettono di mantenere la testa della classifica e di incrementare il vantaggio sul Bayern Monaco, clamorosamente sconfitto in casa dal Borussia M'Gladbach. Senza idee e con una difesa da rivedere, la squadra bavarese che non vince da tre giornate in campionato e ora sesto ad una lunghezza dalle quattro squadre a quota 14 che occupano il secondo posto. Dietro il BVB infatti è grande bagarre e in primis c'è il Lipsia che ha travolto il Norimberga facendo un balzo in avanti, poi il Werder Brema che ha sconfitto facilmente 2-0 il Wolfsburg, il Borussia M'Gladbach che ha espugnato l'Allianz Arena e l'Hertha Berlino che però non è andato oltre lo 0-0 contro il Mainz. Vittoria importante inoltre conquistata dal Francoforte che ha battuto 2-1 l'Hoffenheim in trasferta avvicinandosi alle prime posizioni e dallo Schalke 04, al terzo successo consecutivo tra campionato e Champions League. Prima vittoria in Bundesliga invece conquistata dall'Hannover che ha rifilato un tris allo Stoccarda mentre si è fermato il Bayer Leverkusen che non è andato oltre lo 0-0 in casa del Friburgo.

CLASSIFICA: Dortmund 17, Lipsia 14, M'Gladbach 14, Werder 14, Hertha 14, Bayern 13, Francoforte 10, Mainz 9, Wolfsburg 9, Augsburg 8, Friburgo 8, Norimberga 8, Hoffenheim 7, Leverkusen 7, Schalke 04, 6, Hannover 5, Dusseldorf 5, Stoccarda 5.