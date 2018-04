Il punto sulla Bundes: il Bayern umilia il Dortmund e lo Schalke allunga

Bundesliga sempre nel segno del Bayern Monaco che punto dopo punto si avvicina sempre di più al titolo tedesco. La squadra di Heynckes ha umiliato il Borussia Dortmund nel Klassiker con sei reti fantastiche e una tripletta di Lewandowski ancora a segno contro la sua ex squadra. E il ko del BVB ha fatto solo piacere allo Schalke 04 che battendo 2-0 il Friburgo ha consolidato il secondo posto approfittando inoltre dell'inutile pareggio rimediato dal Bayer Leverkusen in casa contro l'Augsburg.

E' risalito al quarto posto invece il Lipsia che ha battuto 3-2 l'Hannover in trasferta approfittando degli altri risultati mentre il Francoforte ha incredibilmente perso diverse posizioni perdendo in casa di un Werder Brema sempre più in crescita.

Bene anche l'Hoffenheim che ha battuto fin troppo facilmente il Coloia che resta penultimo in virtù del pareggio arrivato tra Stoccarda e Amburgo. Solo un pareggio inoltre per il Mainz, terzultimo e fermato da un Borussia M'Gladbach in difficoltà e il Wolfsburg che a Berlino non è riuscito ad andare lo 0-0 contro l'Hertha.

CLASSIFICA: Bayern 69, Schalke 04 52, Dortmund 48, Lipsia 46, Leverkusen 45, Francoforte 45, Hoffenheim 42, Stoccarda 38, M'Gladbach 37, Augsburg 36, Hertha 36, Werder Brema 36, Hannover 32, Friburgo 30, Wolfsburg 26, Mainz 26, Colonia 20, Amburgo 19.