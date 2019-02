Il punto sulla Bundes: il BVB tiene a distanza il Bayern. Oggi il Lipsia

Il Borussia Dortmund continua a tenere a distanza il Bayern Monaco. Con la vittoria di misura conquistata contro l'Hertha Berlino, la squadra di Kovac aveva raggiunto la capolista a pari punti ma il Dortmund è tornato avanti grazie al successo per 3-2 arrivato contro il Bayer Leverkusen che ha interrotto la sua striscia positiva. Rischia di perdere il terzo posto invece il M'Gladbach, alla terza gara senza vittoria e travolto in casa da un Wolfsburg cinico e fortunato. Questa sera infatti il Lipsia nel posticipo contro l'Hoffenheim con una vittoria potrebbe appropriarsi della terza piazza e staccare il Wolfsburg e il Francoforte, che dopo la vittoria di Europa League ha battuto agevolmente anche l'Hannover in trasferta. Nelle ultime posizioni di classifica ha perso anche il Norimberga che in rimonta è stato battuto 2-1 dal Dusseldorf mentre lo Stoccarda ha conquistato un buon pareggio in casa del Werder Brema. Ennesima sconfitta invece rimediata dallo Schalke 04, travolto dal Mainz con tre reti al termine di una settimana da incubo e dall'Augsburg che ha subito una cinquina dal Friburgo, bravo a conquistare tre punti importanti per la salvezza.

CLASSIFICA: BVB 54, Bayern 51, M'Gladbach 43, Lipsia 41, Wolfsburg 38, Francoforte 37, Leverkusen 36, Hoffenheim 33, Werder Brema 32, Hertha Berlino 32, Mainz 30, Dusseldorf 28, Friburgo 27, Schalke 04 23, Augsburg 18, Stoccarda 16, Hannover 14, Norimberga 13.