Il punto sulla Bundes: lo Schalke conferma il 2° posto, scatto Leverkusen

A poche giornate dalla fine del campionato tedesco è arrivata una risposta importante dallo Schalke 04 che ha confermato la sua buona stagione battendo 2-0 il Borussia Dortmund nello scontro diretto per il secondo posto. Questo successo infatti permette alla squadra di Domenico Tedesco di consolidare la seconda posizione dietro al cannibale Bayern, mentre il Dortmund con la sconfitta nel derby della Ruhr è stato anche raggiunto dal Bayer Leverkusen, vittorioso per 4-1 nello scontro diretto contro il Francoforte e clamorosamente ancora in corsa per il secondo posto.

Restano più dietro invece per ora Hoffenheim, Francoforte e Lipsia: la squadra di Nagelsmann ha approfittato del ko dell'Eintracht a Leverkusen, balzando al quinto posto e rientrando nella lotta all'Europa League, mentre il Lipsia, dopo la rimonta subita contro il Marsiglia, non è andato oltre il pari contro il Werder Brema. Perde una buona chance il M'Gladbach che in vantaggio si un gol all'Allianz Arena è stato battuto 5-1 da un Bayern Monaco che non vuole lasciare nulla agli avversari e ha lanciato un avviso importante al Real Madrid per la semifinale di Champions League.

In coda infine male Colonia e Amburgo, sconfitte da Hertha e Hoffenheim dunque il Mainz domani sera nel posticipo potrebbe avere la possibilità di aumentare il vantaggio sulle ultime due battendo il Friburgo che ha appena tre punti di vantaggio. Solo un pari infine per Wolfsburg e Stoccarda, fermate da Augsburg e Hannover.

CLASSIFICA: Bayern 75, Schalke 04 55, Leverkusen 51, Dortmund 51, Lipsia 47, Hoffenheim 46, Francoforte 46, M'Gladbach 40, Hertha 39, Stoccarda 39, Werder Brema 37, Augsburg 37, Hannover 36, Wolfsburg 30, Friburgo 30, Mainz 27, Amburgo 22, Colonia 21.