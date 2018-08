Il punto sulla Bundes: partono bene Bayern e BVB, Leverkusen e Schalke ko

E' andata in archivio la prima giornata di Bundesliga e il Bayern Monaco sembra iniziato da doveva aveva finito. La squadra di Kovac infatti ha inaugurato questo campionato con un 3-1 rifilato all'Hoffenheim che ha provato a creare qualche problema ai bavaresi, bravi però a reagire e a conquistare i primi tre punti. E' andata bene anche al Borussia Dortmund che contro il Lipsia ha trovato un 4-1 convincente in rimonta nonostante un gol subito dopo appena 37 secondi dall'inizio della gara. Non è iniziato bene il campionato invece per il Bayer Leverkusen e lo Schalke 04: la squadra di Herrlich è stata sconfitta 2-0 da un ottimo M'Gladbach che ha fatto suo il big match nonostante un rigore sbagliato nel primo tempo, mentre lo Schalke 04 è uscito sconfitto per 2-1 nel finale in casa del Wolfsburg dopo aver cercato di riacciuffare la gara. Un inizio difficile dunque per la squadra di Tedesco, come quello dello Stoccarda ko in casa del Mainz per 1-0 e quelle delle neopromosse Norimberga, battuta 2-0 da un ottimo Hertha Berlino, e Fortuna Dusselford ko in casa contro l'Augsburg. Si sono accontentate di un pareggio Werder Brema e Hannover mentre il Francoforte ha reagito dopo i ko in Supercoppa e DFB Pokal battendo alla prima il Friburgo in trasferta.

CLASSIFICA: Dortmund 3, Bayern 3, Francoforte 3, M'Gladbach 3, Wolfsburg 3, Augsburg 3, Hertha 3, Mainz 3, Werder Brema 1, Hannover 1, Dusseldorf 0, Schalke 04 0, Norimberga 0, Stoccarda 0, Hoffenheim 0, Leverkusen 0, Friburgo 0, Lipsia 0.