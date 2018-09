Il punto sulla Bundes: poker Bayern, stop BVB. Si sblocca il Leverkusen

Non conosce sosta il campionato del Bayern Monaco che vede anche la quarta vittoria in quattro gare. La squadra di Kovac ha dominato lo Schalke 04 vincendo 2-0 e lasciando così i Royal Blues a quota zero in classifica e la squadra di Tedesco è l'unica a non aver ancora fatto punti in questo avvio di Bundesliga. Si è sbloccato invece il Bayer Leverkusen che ha trovato i primi tre punti battendo 1-0 il Mainz e scavalcando l'Hannover, battuto 2-0 da un ottimo Norimberga, e anche lo Stoccarda fermato sullo 0-0 dal Dusseldorf, ed entrambe ancora a quota due.

Lì in alto invece sa tenere il passo solo l'Hertha Berlino, seconda in classifica a -2 dal Bayern Monaco, grazie alla grande vittoria per 4-2 rifilata al Borussia M'Gladbach, al primo ko in campionato come il Wolfsburg, battuto un po' a sorpresa 3-1 in casa dal Friburgo che ha trovato la prima vittoria della stagione. Terzi a otto punti ci sono Borussia Dortmund, fermato dall'Hoffenheim, e il Werder Brema capace di vincere 3-2 contro l'Augsburg una gara piena di colpi di scena mentre il Lipsia, dopo il ko di Europa League, è riuscito ad acciuffare un pareggio contro l'ottimo Francoforte grazie ad un rigore di Forsberg.

CLASSIFICA: Bayern 12, Hertha 10, Dortmund 8, Werder Brema 8, Wolfsburg 7, M'Gladbach 7, Mainz 7, Norimberga 5, Dusseldorf 5, Lipsia 5, Hoffenheim 4, Augsburg 4, Francoforte 4, Friburgo 4, Leverkusen 3, Hannover 2, Stoccarda 2, Schalke 04 04.