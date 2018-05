Il punto sulla Bundes: Schalke certo del 2° posto, flop BVB: il Lipsia spera

Penultimo turno di Bundesliga giocato tutto in contemporaneo che ha regalato emozioni contrastanti per le squadre ancora in lotta per Europa e salvezza. Non ha più nulla da chiedere a questo campionato invece il Bayern Monaco che dopo la delusione di Champions League ha battuto in rimonta un Colonia ormai retrocesso. Può festeggiare invece lo Schalke 04 che con la vittoria conquistata in casa dell'Augsburg ha conquistato matematicamente il secondo posto, approfittando del clamoroso ko del Borussia Dortmund in casa contro un Mainz corsaro e salvo grazie a questi tre punti, e del pareggio del Leverkusen capace di conquistato un inutile 0-0 contro il Werder Brema.

C'è ancora speranza di Champions dunque per il Lipsia che è tornato alla vittoria contro il pessimo Wolfsburg, terzultimo e a rischio retrocessione, in virtù anche della sconfitta dell'Hoffenheim a Stoccarda. Attualmente dunque il terzo posto è occupato dal Dortmund che ha tre punti di vantaggio sull'Hoffenheim, squadra che affronterà nell'ultima giornata in trasferta, e sul Leverkusen, mentre il Lipsia sesto può sperare ancora nel quarto posto. E' tornato alla vittoria inoltre anche il Francoforte, grazie ad un perentorio tris rifilato all'Amburgo penultimo e con un piede nella seconda serie. La squadra di Titz infatti ha due punti in meno del Wolfsburg, dunque per accedere al play off dovrà vincere contro il M'Gladbach e sperare nel ko della squadra di Labbadia che però ospiterà il Colonia ormai condannato.

CLASSIFICA: Bayern 84, Schalke 60, Borussia Dortmund 55, Hoffenheim 52, Bayer Leverkusen 52, Lipsia 50, Eintracht Francoforte 49, Stoccarda 48, Borussia Moenchengladbach 47, Hertha Berlino 43, Augsburg 41, Werder Brema 39, Hannover96 39, Magonza 36, Friburgo 33, Wolfsburg 30, Amburgo 28, Colonia 22.