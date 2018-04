Il punto sulla Bundesliga: Bayern campione, stop Schalke: il BVB ci crede

Per la sesta volta consecutiva il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania. Con il 4-1 conquistato in casa dell'Augsburg la squadra di Heynckes ha dato via ai festeggiamenti, seppur moderati perché c'è la Champions da giocare, per l'ennesimo titolo vinto con cinque giornate di anticipo e con manifesta superiorità. Dietro il Bayern Monaco invece il secondo posto pare ancora alla ricerca del vero padrone: lo Schalke 04 infatti è stato sconfitto 3-2 dall'Amburgo, tornato alla vittoria con uno scatto d'orgoglio e il Borussia Dortmund ne ha approfittato battendo 3-0 lo Stoccarda e tornando a -1 dalla squadra di Domenico Tedesco.

Sempre molto incerta la lotta all'Europa e in questo senso sarà importante lo scontro diretto di questa sera tra il Lipsia e il Bayer Leverkusen mentre il Francoforte è tornato al quarto posto dopo il pareggio conquistato contro l'Hoffenheim. Anche in coda però è sempre più bagarre: con la vittoria arrivata contro lo Schalke, l'Amburgo ha approfittato del pareggio tra Colonia e Mainz e ha lasciato l'ultimo posto dimostrando ancora di credere nella salvezza. Ora il Colonia è nuovamente ultimo ad punto dall'Amburgo penultimo che invece ha cinque lunghezze in meno del Mainz terzultimo. Respira infine il Wolfsburg che ha trionfato 2-0 contro il Friburgo trovando tre punti fondamentali.

CLASSIFICA: Bayern 72, Schalke 52, Dortmund 51, Francoforte 46, Lipsia 46*, Leverkusen 45*, Hoffenheim 43, M'Gladbach 40, Stoccarda 38, Hertha 36, Augsburg 36, Werder Brema 36, Hannover 35, Friburgo 30, Wolfsburg 29, Mainz 27, Amburgo 22, Colonia 21.