Il punto sulla Bundesliga: Bayern titolo rimandato, in coda bagarre salvezza

Il 27° turno di Bundesliga ha visto lo stop del Bayern Monaco che è stato sconfitto 2-1 in casa del Lipsia. La squadra di Heynckes pertanto ha dovuto rimandare i festeggiamenti per il titolo visto che matematicamente i giochi non sono ancora chiusi. Vittoria importante invece quella ottenuta dal Lipsia che ritrova il successo dopo quattro turni ma resta sesto in classifica dietro al Bayer Leverkusen, ko in casa di un Colonia strepitoso che ha abbandonato l'ultimo posto superando l'Amburgo, al Francoforte vittorioso per 3-0 contro un Mainz che ora è terzultimo e trema e anche allo Schalke 04, ancora secondo dopo il successo fortunoso conquistato in casa del Wolfsburg ma con un solo punto di vantaggio sul Borussia Dortmund, terzo grazie al successo di misura firmato da Batshuayi e conquistato contro l'Hannover.

Continua a salire invece l'ottimo Stoccarda che ha superato anche il Borussia M'Gladbach, fermato sul 3-3 in casa dall'Hoffenheim, grazie al successo arrivato in casa di un Friburgo che non sa più vincere e si avvicina sempre di più alla zona rossa. Continua a salire invece il Werder Brema che ha ottenuto una vittoria importante, la seconda consecutiva, contro l'Augsburg mentre l'Hertha ha trovato i tre punti contro l'Amburgo, incredibilmente sceso all'ultimo posto della classifica. La parte finale della tabella infatti ora vede coinvolte diverse squadre: l'Amburgo ha 18 punti, ben due in meno del Colonia che sogna la salvezza dopo un ottimo girone di ritorno ma il Mainz terzultimo ha ancora cinque punti di vantaggio sul penultimo ed è a pari punti con il Wolfsburg, senza vittoria da più di due mesi.

CLASSIFICA: Bayern 66, Schalke 49, Dortmund 48, Francoforte 45, Leverkusen 44, Lipsia 43, Hoffenheim 39, Stoccarda 37, M'Gladbach 36, Augsburg 35, Hertha 35, Werder Brema 33, Hannover 32, Friburgo 30, Wolfsburg 25, Mainz 25, Colonia 20, Amburgo 18.