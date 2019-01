Il punto sulla Bundesliga: botta e risposta tra Bayern e BVB, vince il Lipsia

Continua il botta e risposta a distanza tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco. La squadra giallonera infatti ha battuto 5-1 l'Hannover senza troppo problemi, confermandosi la prima forza del campionato tedesco ma a distanza di 24 ore è subito arrivata la risposta del Bayern Monaco che all'Allianz Arena ha battuto lo Stoccarda mantenendo invariata la distanza dal BVB.

Tiene botta anche il Borussia M'Gladbach che ha battuto 2-0 l'Augsburg, all'ennesimo ko consecutivo e sempre più vicino alla zona rossa, e rimane terzo sopra al Lipsia che è tornato alla vittoria battendo in trasferta il Dusseldorf e ha superato in classifica il Francoforte che invece ha racimolato solo un pareggio in casa di un ottimo Werder Brema.

E' tornato alla vittoria invece l'Hoffenheim che dopo il ko contro il Bayern, ha trovato i primi punti del 2019 battendo in trasferta il Friburgo, alla sconfitta di fila come il Wolfsburg che ha perso in casa malamente contro il Bayer Leverkusen, bravo a riprendersi subito dopo la sconfitta rimediata contro il M'Gladbach. Si sono divise la posta invece Hertha Berlino e Schalke 04 che hanno dato vita ad un interessante 2-2, mentre il Mainz ha ottenuto il quarto risultato utile consecutivo battendo 2-1 il Norimberga sempre più ultimo e a pari punti on l'Hannover.

CLASSIFICA: BVB 48, Bayern 42, M'Gladbach 39, Lipsia 34, Francoforte 31, Hoffenheim 28, Hertha 28, Wolfsburg 28, Leverkusen 27, Mainz 27, Werder Brema 26, Schalke 04 22, Friburgo 21, Dusseldorf 21, Augsburg 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.