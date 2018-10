Il punto sulla Bundesliga: BVB 1°, stop Bayern: lo Schalke vince la prima

La Bundesliga per la prima volta in un anno ha un nuovo padrone. Il Borussia Dortmund infatti con una rimonta strepitosa in casa del Bayer Leverkusen ha conquistato la vetta della classifica approfittando così del brutto stop del Bayern Monaco, battuto 2-0 dall'Hertha Berlino e alla seconda gara senza vittoria. Da 2-0 a 4-2 per i gialloneri che con una reazione d'orgoglio nel secondo tempo hanno visto il primo posto mentre dietro l'Hertha battendo il Bayern ha raggiunto proprio la squadra di Kovac a 13 punti.

Si sono accontentati del pareggio invece Wolfsburg e Borussia M'Gladbach, che hanno dato vita ad un 2-2 divertente mentre il Werder Brema ha accusato la sua prima sconfitta in campionato in casa dello Stoccarda, che ha trovato i primi tre punti in classifica proprio come lo Schalke 04. La squadra di Tedesco finalmente dopo cinque ko consecutivi ha battuto di misura il Mainz schiodandosi dall'ultimo posto in classifica, occupato ora dall'Hannover battuto anche da un ottimo Eintracht Francoforte che è tornato alla vittoria facendo un bel balzo in avanti.

Anche il Lipsia ha ritrovato i primi posti della classifica conquistando tre punti pesanti in casa dell'Hoffenheim mentre dopo quattro gare senza vittoria, l'Augsburg è tornato al successo battendo agevolmente il Friburgo. Vittoria importante infine conquistata dal Norimberga che ha battuto 3-0 il Fortuna Dusseldorf nel derby delle neopromosse.

CLASSIFICA: BVB 14, Hertha 13, Bayern 13, Werder Brema 11, M'Gladbach 11, Lipsia 11, Wolfsburg 9, Augsburg 8, Mainz 8, Norimberga 8, Francoforte 7, Hoffenheim 7, Friburgo 7, Leverkusen 6, Dusselford 5, Stoccarda 5, Schalke 04 3, Hannover 2.