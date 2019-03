Il punto sulla Bundesliga, BVB e Bayern a braccetto. M'Gladbach terzo

Continua il testa a testa tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Entrambe le squadre infatti sono in testa alla classifica di Bundesliga grazie alla vittorie conquistate nel weekend ma in virtù del 6-0 rifilato al Wolfsburg, il Bayern ora ha una migliore differenza reti rispetto al BVB che invece ha sconfitto a fatica lo Stoccarda per 3-1. Si è fermato sullo 0-0 invece il Lipsia che ha impattato con l'Augsburg ed è stato raggiunto al terzo posto in classifica dal Borussia M'Gladbach che dopo quattro turni è tornato alla vittoria battendo di misura il Mainz in trasferta.

Continua a fare bene invece il Bayer Leverkusen che in attesa del Francoforte, impegnato domani contro il Fortuna Dusseldorf, ha trionfato in casa dell'Hannover consolidando il quinto posto e approfittando del ko del Wolfsburg. Bene l'Hoffenheim che è tornato alla vittoria dopo tre partite, battendo 2-1 il Norimberga mentre è finito ancora una volta ko lo Schalke 04, travolto in rimonta per 4-2 dall'ottimo Werder Brema. La squadra di Tedesco viene salvato solo dal pareggio dell'Augsburg e dalle sconfitte di Stoccarda e Hannover che lasciano così invariata la classifica nel tratto finale.

CLASSIFICA: Bayern 57, Dortmund 57, Lipsia 46, M'Gladbach 46, Leverkusen 42, Francoforte 40*, Wolfsburg 39, Hoffenheim 37, Werder Brema 36, Hertha 35, Dusseldorf 31*, Friburgo 30, Mainz 30, Schalke 23, Augsburg 22, Stoccarda 19, Hannover 14, Norimberga 13.

*una gara in meno