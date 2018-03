Il punto sulla Bundesliga: Dortmund e Schalke 04 lottano, crolla il Lipsia

In Bundesliga continua l'accesa lotta per stare dietro al Bayern Monaco. La squadra di Heynckes infatti è ormai imprendibile e ha rifilato ben sei gol all'Amburgo prima di tornare in Champions League e affrontare il Besiktas, ma dietro è autentica bagarre. Riesce a tenere il secondo posto, lo Schalke 04 che ha trionfato a Magonza trovando la quarta vittoria di fila e tiene dietro ancora il Borussia Dortmund che a fatica ma con un grande Batshuayi ha battuto il Francoforte nello scontro diretto.

Non si arrende però nemmeno il Bayer Leverkusen, quarto e solo ad un punto di distanza dal Dortmund e due dallo Schalke 04 grazie alla vittoria conquistata contro il M'Gladbach, al terzo ko nelle ultime cinque gare e scivolato clamorosamente al nono posto. Quarta gara senza vittoria inoltre anche per il Lipsia che non è andato oltre lo 0-0 a Stoccarda perdendo ulteriore terreno dalle prime quattro posizioni mentre l'Hoffenheim ha fatto un passo in avanti importante battendo fin troppo agevolmente un Wolfsburg sempre più deludente. Dopo un mese è tornato alla vittoria l'Augsburg che ha trionfato in casa di un Hannover che non sa più vincere mentre in coda non serve a molto il pareggio del Friburgo in casa dell'Hertha e si attende con ansia il posticipo di questa sera tra Werder Brema e Colonia.

CLASSIFICA: Bayern 66, Schalke 04 46, Dortmund 45, Leverkusen 44, Francoforte 42, Lipsia 40, Hoffenheim 38, Augsburg 35, M'Gladbach 35, Stoccarda 34, Hertha 32, Hannover 32, Friburgo 30, Werder Brema 27, Wolfsburg 25, Mainz 25, Amburgo 18, Colonia 17.