Il punto sulla Bundesliga: il Bayern accorcia, pari BVB: tonfo M'Gladbach

La Bundesliga non è ancora finita. Il Borussia Dortmund infatti è costretto a fermarsi con un clamoroso 3-3 arrivato contro l'Hoffenheim, che sotto di tre reti è riuscito a pareggiare conquistando un pareggio che ha subito sfruttato il Bayern Monaco, bravo a battere lo Schalke 04 e a tornare al secondo posto accorciando a -5 dalla capolista. La squadra di Kovac ha inoltre approfittato del clamoroso tonfo del Borussia M'Gladbach, battuto 3-0 da un Hertha Berlino che torna alla vittoria dopo due partite e si avvicina alle posizioni che valgano all'Europa in virtù del pareggio tra il Lipsia e il Francoforte che hanno dovuto accontentarsi dello 0-0. Continua la corsa del Bayer Leverkusen, vittorioso per 5-1 in casa del Mainz e ora ha raggiunto il classifica l'Eintracht e si è messo a cinque lunghezze dal Lipsia quarto. Dopo la vittoria a Berlino, si è accontentato del pareggio invece il Wolfsburg ripreso dal Friburgo con un bellissimo 3-3 mentre è tornato alla vittoria il Werder Brema che travolto con quattro gol un brutto Augsburg. Dopo innumerevoli sconfitti inoltre è tornato a fare punti l'Hannover che ha sconfitto 2-0 il Norimberga ultimo nello scontro diretto per la salvezza mentre lo Schalke 04 con la sconfitta di Monaco di Baviera ha peggiorato la sua situazione.

CLASSIFICA: BVB 50, Bayern 45, M'Gladbach 42, Lipsia 38, Francoforte 33, Leverkusen 33, Wolfsburg 32, Hertha 31, Hoffenheim 30, Werder Brema 30, Mainz 27, Friburgo 23, Schalke 04 22, Dusseldorf 22, Augsburg 18, Stoccarda 15, Hannover 14, Norimberga 12.