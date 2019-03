Il punto sulla Bundesliga: il Bayern aggancia il Dortmund, Lipsia 3°

La Bundesliga sta diventando sempre più avvincente. Il Borussia Dortmund infatti è crollato nuovamente e questa volta è stato sconfitto 2-1 dall'Augsburg che continua a lottare per la salvezza, permettendo così al Bayern Monaco di raggiungerlo in testa alla classifica. La squadra di Kovac ha travolto senza troppi problemi il Borussia M'Gladbach con una cinquina avvertendo così i nemici gialloneri che per il titolo la strada è ancora lungo. Zitto zitto nel frattempo il Lipsia, complice la debacle del M'Gladbach, è salito al terzo dopo la vittoria di misura conquistata a Norimberga ma anche il Francoforte con l'incredibile 3-2 conquistato sull'Hoffenheim continua a stupire anche se in questa sfida ha sofferto molto.

Dopo il ko contro il Dortmund, invece è tornato al successo il Bayer Leverkusen che ha sconfitto 2-0 il Friburgo mentre l'Hertha ha battuto 2-1 in rimonta un buon Mainz che però è alla quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. Continua a naufragare invece lo Schalke 04, clamorosa travolto in casa per 4-0 dal Fortuna Dusseldorf e ora la squadra di Tedesco rischia seriamente di trovarsi immischiato in una lotta salvezza senza precedenti in virtù della vittoria dell'Augsburg e di quella dello Stoccarda che ha dimostrato di credere alla permanenza nella massima serie travolgendo per 5-1 l'Hannover penultimo e ora distanze cinque punti dal terzultimo posto e ben sette dalla salvezza.

CLASSIFICA: BVB 54, Bayern 54, Lipsia 45, M'Gladbach 43, Francoforte 40, Leverkusen 39, Wolfsburg 39, Hertha 35, Hoffenheim 34, Werder Brema 33, Dusseldorf 31, Mainz 30, Friburgo 27, Schalke 04 24, Augsburg 21, Stoccarda 19, Hannover 14, Norimberga 13.