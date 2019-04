Il punto sulla Bundesliga: il Bayern strapazza il BVB e torna in vetta

Il Bayern Monaco è tornato in vetta alla classifica di Bundesliga e lo ha fatto in un modo tutt'altro che banale. La squadra di Kovac dopo il pareggio contro il Friburgo, si è ripresa il primo posto travolgendo il Borussia Dortmund con un netto 5-0 nello scontro diretto, quasi a ribadire la propria egemonia in campo nazionale. Superba la prestazione del Bayern che si è portato così avanti nella differenza reti e di un punto rispetto ai gialloneri che dovranno cercare di ribaltare la situazione nelle ultime gare rimanenti.

Continua a salire invece il Lipsia che ha battuto in rimonta l Bayer Leverkusen consolidando il terzo posto in classifica ma ora ha un solo punto in più del Francoforte che si è ritrovato quarto all'improvviso battendo allo scadere un deludente Schalke 04 grazie ad un rigore visto dalla VAR. Bene anche il Wolfsburg che è tornato alla vittoria battendo 3-1 l'Hannover in rimonta, l'Hoffenheim che ha trovato il terzo risultato utile consecutivo travolgendo con un poker l'Augsburg e il Fortuna Dusseldorf, il quale dopo aver battuto il M'Gladbach, ha trafitto anche l'Hertha a Berlino confermando l'ottima stagione. Dopo più di un mese il Mainz invece è tornato alla vittoria battendo 5-0 il Friburgo, sconfitto ma che continua ad avere 11 punti di vantaggio sulla terzultima, quello Stoccarda che in casa non è andato oltre l'1-1 contro il Norimberga nello scontro diretto per la salvezza. Una chance importante sprecata visto il ko dell'Augsburg.

CLASSIFICA: Bayern 64, Dortmund 63, Lipsia 55, Francoforte 54, M'Gladbach 48, Wolfsburg 45, Hoffenheim 44, Werder Brema 43, Leverkusen 42,

Dusseldorf 37, Hertha 35, Mainz 33, Friburgo 32, Schalke 04 26, Augsburg 25, Stoccarda 21, Norimberga 17, Hannover 14.