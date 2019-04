Il punto sulla Bundesliga, il Bayern tiene la vetta ma il BVB c'è. Che Lipsia

Tutto invariato in Bundesliga con il Bayern Monaco che resta in testa alla classifica a +1 sul Borussia Dortmund. Dopo la sconfitta rimediata nel Klassiker, la squadra di Favre è tornata immediatamente alla vittoria contro il Mainz ritrovando anche i gol di Jadon Sancho ma subito è arrivata la risposta del Bayern che si è ripreso la vetta con il poker rifilato al Dusseldorf. Tutto come prima dunque con un punto che continua a separare le due squadre a cinque giornate dalla fine del campionato. Al terzo posto invece c'è un Lipsia che continua a vincere e stupire e che ha battuto anche il Wolfsburg fin troppo facilmente consolidando la sua posizione e guardandosi bene dal Francoforte che è stato battuto dall'Augsburg ma resta quarto.

Dopo tre giornate è tornato alla vittoria il Borussia M'Gladbach, vincitore di misura sul campo dell'Hannover sempre più ultimo e ora ha quattro punti di vantaggio sull'Hoffenheim sesto e vittorioso per 2-0 su un brutto Hertha Berlino, ko da cinque gare consecutive. Nonostante la vittoria del Bayer Leverkusen sul campo dello Stoccarda si tiene il settimo posto il Werder Brema che ha battuto 2-1 il Friburgo e continua a lottare per l'Europa. Male invece lo Schalke 04 che non è andato oltre l'1-1 in casa del Norimberga ma in zona retrocessione perdono tutti dunque resta tutto uguale con lo Stoccarda sempre più vicino al baratro.

CLASSIFICA: Bayern 67, BVB 66, Lipsia 58, Francoforte 52, M'Gladhach 51, Hoffenheim 47, Werder Brema 46, Leverkusen 45, Wolfsburg 45, Dusseldorf 37, Hertha 35, Mainz 33, Friburgo 32, Augsburg 28, Schalke 04 27, Stoccarda 21, Norimberga 18, Hannover 14.