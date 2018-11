Il punto sulla Bundesliga: il BVB allunga sul Bayern e il M'Gladbach è secondo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' una Bundesliga sempre più divertente quella a cui stiamo assistendo. I continui stop del Bayern Monaco hanno interrotto quella monotonia che aveva contraddistinto le scorse stagioni. Ora il campionato tedesco ha un nuovo padrone, quel Borussia Dortmund che dopo il pareggio interno con l'Hertha Berlino è tornato alla vittoria espugnando un campo difficile come quello di Wolfsburg e allungando sui campioni di Germania che in casa sono stati fermati sull'1-1 dal Friburgo confermando qualche problema uscito fuori nelle scorse settimane. Hanno approfittato del pareggio del Bayern anche il Borussia M'Gladbach volato al secondo posto grazie al tris rifilato al Fortuna Dusseldorf e il Lipsia, tornato alla vittoria dopo due pareggi di fila a Berlino in casa di un Hertha che non vince da ormai quattro gare. Bene anche il Francoforte che ha battuto lo Stoccarda ultimo insieme al Dusseldorf e lo Schalke 04 che ha finalmente ha conquistato tre punti battendo 3-1 l'Hannover terzultimo e in un momento negativo. Ha dovuto accontentarsi del 2-2 invece l'Augsburg contro il Norimberga mentre dopo due larghi successi si è fermato il Bayer Leverkusen, sconfitto 4-1 in casa da un Hoffenheim in grande forma e pronto per la trasferta di Champions League a Lione.

CLASSIFICA: Dortmund 24, M'Gladbach 20, Bayern 20, Lipsia 19, Francoforte 17, Brema 17, Hoffenheim 16, Hertha 16, Augsburg 13, Friburgo 13, Wolfsburg 12, Mainz 12, Leverkusen 11, Schalke 04 10, Norimberga 10, Hannover 6, Dusseldorf 5, Stoccarda 5.