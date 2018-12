Il punto sulla Bundesliga: il BVB fa suo il derby, sale il Bayern: Lipsia ko

Neanche il derby della Ruhr ha fermato il Borussia Dortmund che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva in campionato, l'undicesima in 14 gare, contro lo Schalke 04 in una gara sentitissima e bellissima. Con una grande prova di forza però la squadra di Favre ha conquistato tre punti pesanti rimandando indietro gli attacchi del Bayern Monaco, il quale si è liberato molto agevolmente del Norimberga ed è salito al terzo posto.

Il BVB invece ha aumentato i punti di vantaggio sul Lipsia, sconfitto malamente in casa del Friburgo e sul Francoforte, battuto di misura in casa dell'Hertha Berlino. salito al sesto posto e alla seconda sconfitta consecutiva. Tiene il passo invece il Borussia M'Gldbach che resta secondo grazie alla vittoria ottenuta contro lo Stoccarda mentre è arrivato il terzo pareggio di fila per l'Hoffenheim che non è andato oltre il 2-2 contro un ottimo Wolfsburg, al terzo risultato utile.

E' tornato alla vittoria invece il Werder Brema, che dopo quattro turni ha ritrovato i tre punti battendo in casa il Fortuna Dusselford sempre più ultimo mentre l'Hannover ha conquistato un buon punto in casa di un Mainz in forma. Quarta sconfitta consecutiva invece subita dall'Augsburg, battuto anche dal Bayer Leverkusen che ha ottenuto tre punti importanti con il terzo risultato utile e si sta avvicinando alla zona europea che dista cinque punti.

CLASSIFICA: BVB 36, M'Gladbach 29, Bayern 27, Lipsia 25, Francoforte 23, Hertha 23, Hoffenheim 22, Werder Brema 21, Wolfsburg 19, Mainz 19, Leverkusen 18, Friburgo 17, Schalke 04 14, Augsburg 13, Stoccarda 11, Norimberga 11, Hannover 10, Dusseldorf 9.