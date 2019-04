Il punto sulla Bundesliga: il BVB sbaglia ma il Bayern non ne approfitta

Il 31° titolo di Bundesliga sembrava poter segnare la fine della lotta al titolo di Bundesliga. Il Bayern Monaco infatti aveva la possibilità di implementare il suo vantaggio sul Borussia Dortmund ma ha pareggiato soltanto con il Norimberga e non ha approfittato del bruttissimo ko rimediato dalla squadra di Favre nel derby contro lo Schalke 04, giocato in 9 nel secondo tempo per ben due espulsioni. Una giornata decisamente negativa per il BVB ma i punti di distacco dal Bayern a tre giornate dalla fine ora sono due e non quattro.

Continua a vincere senza problemi invece il Lipsia che ha battuto 2-1 anche il Friburgo conquistando matematicamente il terzo posto in virtù del pareggio del Francoforte che in casa non è andato oltre lo 0-0 contro un Hertha Berlino ormai senza vittoria da mesi. Ha fallito il balzo in classifica l'Hoffenheim, battuto in rimonta dal Wolfsburg e non è riuscito così a superare in classifica il Borussia M'Gladbach che ha subito la seconda sconfitta consecutiva dopo essere stato battuto 1-0 dallo Stoccarda. Terza vittoria consecutiva invece conquistata dal Bayer Leverkusen che ha rifilato un poker all'Augsburg e ha staccato così il Werder Brema, stanco evidentemente dopo le fatiche di DFB-Pokal, che è stato battuto 4-1 da un ottimo Fortuna Dusseldorf.

Dopo due mesi, otto sconfitte e un pareggio, è tornato alla vittoria l'Hannover che ha battuto 1-0 il Mainz arrivando a quota 18 punti a -1 dal Norimberga ed entrambe possono continuare a sperare nel play-out nonostante la vittoria dello Stoccarda anche se il quartultimo posto ormai non è più raggiungibile.

CLASSIFICA: Bayern 71, Dortmund 69, Lipsia 64, Francoforte 54, M'Gladbach 51, Hoffenheim 50, Leverkusen 51, Werder Brema 49, Wolfsburg 46, Dusseldorf 40, Hertha 37, Mainz 36, Friburgo 32, Augsburg 31, Schalke 04 30, Stoccarda 24, Norimberga 19, Hannover 18.