Il punto sulla Bundesliga: il Dortmund si tiene il terzo posto, male il Lipsia

Il trentunesimo turno di Bundesliga ha visto grande protagonista il Borussia Dortmund che dopo la sconfitta rimediata nel derby contro lo Schalke 04 ha ben difeso invece il terzo posto nello scontro diretto con il Bayer Leverkusen. I gialloneri trascinati dal giovanissimo Sancho e da un Marco Deus nuovamente in forma hanno così ora tre punti di vantaggio sulla squadra di Herrlich che deve ben guardarsi anche da quelle dietro.

Resta secondo invece lo Schalke 04 nonostante lo stop di Colonia, in casa dell'ultima in classifica mentre dietro il Leverkusen è tornato ad affacciarsi un agguerrito Hoffenheim, il quale con una grande prestazione ha trionfato 5-2 in casa di un Lipsia molto deludente e sceso al sesto posto a -4 dalla quarta posizione. Ennesimo tracollo del Francoforte, battuto in casa dall'Hertha Berlino e alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Appena dietro l'Eintracht c'è il Borussia M'Gladbach che ha battuto agevolmente il Wolfsburg mantenendo vivo il sogno Europa League.

Dopo tre turni inoltre sono tornati alla vittoria Stoccarda e Augsburg che hanno battuto rispettivamente Werder Brema e Mainz mentre la capolista Bayern non conosce sosta e anche senza titolari ha rifilato tre gol all'Hannover. In zona retrocessione infine vittoria importante conquistata dall'Amburgo che ha battuto il Friburgo nello scontro diretto riducendo i punti di svantaggio che ora sono cinque a quattro giornate dalla fine. Oltre al Friburgo rischiano però anche Mainz e Wolfsburg entrambe a quota 30.

CLASSIFICA: Bayern 78, Schalke 04 56, Dortmund 54, Leverkusen 51, Hoffenheim 49, Lipsia 47, Francoforte 46, M'Gladbach 43, Hertha 42, Stoccarda 42, Augsburg 40, Werder Brema 37, Hannover 36, Wolfsburg 30, Mainz 30, Friburgo 30, Amburgo 25, Colonia 22.