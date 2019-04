Il punto sulla Bundesliga: pari Bayern, il Dortmund vola in testa da solo

Turno di Bundesliga decisamente importante per il Borussia Dortmund che ha ritrovato la vetta della classifica solitaria. Bayern e BVB hanno giocato in contemporanea e in virtù del pareggio della squadra di Kovac in casa del Friburgo, il Dortmund ha trovato i tre punti invece battendo nel finale il Wolfsburg grazie ad un doppietta di Paco Alcacer arrivata nei minuti di recupero. Un epilogo incredibilmente che mette i gialloneri a due punti di vantaggio sul Bayern ad una settimana dallo scontro diretto dell'Allianz Arena. Ha consolidato il terzo posto invece il Lipsia che ha rifilato cinque ad un pessimo Hertha Berlino, alla terza sconfitta di fila e ha approfittato così della brutta sconfitta del Borussia M'Gladbach, ko in casa del Dusseldorf. Terza vittoria di fila invece rimediata dal Werder Brema, che ha trionfato per 3-1 contro il Mainz mentre dopo due mesi è tornato al successo lo Schalke 04 che è riuscito a battere l'Hannover in uno strano scontro diretto per la salvezza e ora e proprio l'Hannover ad occupare l'ultimo posto della classifica visto che il Norimberga ha trionfato per 3-0 contro l'Hannover ritrovando finalmente i tre punti che mancavano addirittura dal lontanissimo settembre. Secondo ko di fila inoltre per il Leverkusen, battuto 4-1 dall'Hoffenheim.

CLASSIFICA: BVB 63, Bayern 61, Lipsia 52, Francoforte 47, M'Gladbach 47, Werder Brema 42, Leverkusen 42, Wolfsburg 42, Hoffenheim 41, Hertha 35, Dusseldorf 34, Friburgo 32, Mainz 30, Schalke 04 26, Augusburg 25, Stoccarda 21, Norimberga 16, Hannover 14.