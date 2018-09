Il punto sulla Bundesliga: Schalke e Leverkusen ancora a quota zero punti

Dopo la pausa delle nazionali è tornata la Bundesliga sempre nel segno del Bayern Monaco che continua a tenere il primo posto grazie alla terza vittoria conquistata in tre gare. La squadra di Kovac ha battuto in rimonta in Leverkusen perdendo però Tolisso per un brutto infortunio ai legamenti del ginocchio.

Terzo ko di fila per il Leverkusen che resta a quota zero punti ma è in buona compagnia. Anche lo Schalke 04 non riesce a schiodarsi dal fondo della classifica e viene sconfitto anche dal Borussia M'Gladbach che occupa un posto tra le squadre a sette punti, dietro il Bayern come il Borussia Dortmund, che è tornato alla vittoria battendo agevolmente il Francoforte, il Wolfsburg e l'Hertha, due squadre che nel derby delle sorprese hanno dato vita ad un 2-2 scoppiettante che vale però come primo stop del campionato per entrambe.

A sette punti però c'è anche un grande Mainz che in casa ha battuto un pericoloso Augsburg conquistando tre punti da alta classifica e restando sopra il Werder Brema, fermato invece sull'1-1 dal Norimberga. Brutta sconfitta invece rimediata dall'Hoffenheim, battuto dal Dusseldorf e dall'Hannover, vittima di un Lipsia ancora rivedibile ma bravo a prendersi la prima vittoria in campionato. Si sono regalate il primo punti in tre gare infine Friburgo e Stoccarda che hanno pareggiato per 3-3 in una gara scoppiettante.



CLASSIFICA: Bayern 9, Dortmund 7, Wolfsburg 7, Hertha 7, M'Gladbach 7, Mainz 7, Werder Brema 5, Dusseldorf 4, Augsburg 4, Lipsia 4, Hoffenheim 3, Francoforte 3, Hannover 2, Norimberga 2, Friburgo 1, Stoccarda 1, Schalke 04 0, Leverkusen 0.