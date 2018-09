Il punto sulla Bundesliga: si fermano tutti, non il Bayern. Sorpresa Wolfsburg

La Bundesliga continua ad avere il Bayern Monaco come padrone. A differenze delle altre big, infatti la squadra di Kovac ha conquistato anche la seconda vittoria prima della pausa battendo agevolmente lo Stoccarda e volando a punteggio pieno in classifica.

Tengono il passo dei bavaresi solo Hertha Berlino e Wolfsburg, capaci di ottenere due vittorie importanti e inaspettate rispettivamente in casa di Schalke 04 e Bayer Leverkusen, ko per la seconda gara consecutivi e fermi incredibilmente a quota zero punti come Friburgo, sconfitto 3-1 dall'Hoffenheim che ha vinto in rimonta la sua prima gara in casa, e lo già citato Stoccarda.

Si è fermato al pareggio invece il Borussia Dortmund che non è andato oltre lo 0-0 in casa dell'Hannover e il Borussia M'Gladbach, che ha impattato per 1-1 in casa del sempre ostico Augsburg. Prima vittoria invece conquistata dal Werder Brema che ha trionfato per 2-1 in casa di un Francoforte in difficoltà mentre il Mainz ha dovuto accontentarsi del pareggio contro la neopromossa Norimberga. Male infine il Lipsia che in casa è stato fermato sull'1-1 dal Dusseldorf.

CLASSIFICA: Bayern 6, Wolfsburg 6, Hertha 6, Dortmund 4, M'Gladbach 4, Werder Brema 4, Augsburg 4, Mainz 4, Francoforte 3, Hoffenheim 3, Hannover 2, Dusseldorf 1, Norimberga 1, Lipsia 1, Schalke 04 0, Leverkusen 0, Friburgo 0, Stoccarda 0.