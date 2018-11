Il punto sulla Bundesliga: stop Bayern, il BVB scappa. Sale lo Schalke 04

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Borussia Dortmund non si ferma più e fa il vuoto. La squadra di Favre infatti, seppur con qualche difficoltà, ha battuto 2-1 il Mainz conquistando la nona vittoria in 12 giornate di Bundesliga e aumentando così il vantaggio sul Bayern Monaco, scivolato clamorosamente al quinto posto dopo il 3-3 arrivato all'Allianz Arena contro il Fortuna Dusseldorf nonostante i due gol di vantaggio. Terza gara consecutiva senza vittoria per la squadra di Niko Kovac, a forte rischio dopo questo ennesimo passo falso e i nove punti di distanza che ora separano il Bayern dal primo posto.

Non si è fermato solo il Bayern però, anche il Lipsia ha perso terreno dal BVB dopo la sconfitta per 1-0 rimediata in casa del Wolfsburg, finalmente vittorioso contro una big e l'Hoffenheim ha fatto harackiri contro l'Hertha impattando 3-3 dopo una gara dominata per larghi tratti. Zitto zitto, sale il Francoforte che ha trionfato in casa dell'Augsburg ottenendo la terza vittoria di fila e salendo al terzo posto in classifica mentre resta secondo il Borussia M'Gladbach che ha battuto in rimonta l'Hannover e ha sempre quattro punti in meno del Dortmund.

Inoltre tornano alla vittoria il Bayer Leverkusen, 2-0 rifilato allo Stoccarda sempre più ultimo, e lo Schalke 04 che ha travolto il Norimberga con cinque reti facendo un passo avanti importante. Quarta gara senza i tre punti invece per il Werder Brema che in casa del Friburgo ha acciuffato un punto allo scadere evitando così la quarta sconfitta di fila.

CLASSIFICA: BVB 30, M'Gladbach 26, Francoforte 23, Lipsia 22, Bayern 21, Hoffenheim 20, Brema 18, Hertha 17, Wolfsburg 15, Mainz 15, Friburgo 14, Leverkusen 14, Augsburg 13, Schalke 13, Norimberga 10, Hannover 9, Dusseldorf 9, Stoccarda 8.