Il punto sulla Bundesliga: stop Bayern, incubo Schalke 04 come 2 anni fa

Quello che è andato in scena tra martedì e mercoledì è stato un turno infrasettimanale di Bundesliga che ha riservato qualche sorpresa. Il Bayern Monaco infatti dopo quattro vittorie consecutive, è stato fermato in casa sull'1-1 da un ottimo Augsburg e vede dunque accorciarsi il vantaggio sul Borussia Dortmund, diventato secondo dopo l'esagerata vittoria per 7-0 arrivata sul Norimberga.

I gialloneri inoltre hanno approfittato della sconfitta dell'Hertha Berlino, al primo ko in campionato, battuto da un ottimo Werder Brema che adesso è lì con il BVB a 11 punti. E' tornato alla vittoria invece il Borussia M'Gladbach che ha rifilato un tris ad un brutto Francoforte, senza i tre punti dalla prima giornata, e anche il Lipsia che in casa ha battuto facilmente lo Stoccarda, penultimo come l'Hannover battuto anche in casa dall'Hoffenheim.

Seconda vittoria consecutiva invece conquistata dal Bayer Leverkusen che ha battuto in trasferta il Fortuna Dusseldorf, mentre si sono accontentate del pareggio Mainz e Wolfsburg. Quinta sconfitta di fila infine per lo Schalke 04, battuto anche dal Friburgo e sempre più ultimo in classifica. Come esattamente due anni fa, avvio pessimo per i Royal Blues e ora Tedesco rischia seriamente l'esonero.

CLASSIFICA: Bayern 13, Dortmund 11, Werder Brema 11, Hertha 10, M'Gladbach 10, Wolfsburg 8, Mainz 8, Lipsia 8, Hoffenheim 7, Friburgo 7, Leverkusen 6, Augsburg 5, Dusseldorf 5, Norimberga 5, Francoforte 4, Hannover 2, Stoccarda 2, Schalke 04 0.