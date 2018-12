Il punto sulla Bundesliga: stop BVB, Bayern e M'Gladbach accorciano

Il turno infrasettimanale di Bundesliga ha regalato diverse sorprese e soprattutto la prima sconfitta del Borussia Dortmund in campionato. La squadra di Favre infatti è finita ko in casa del Fortuna Dusseldorf, bravo a battere la capolista ed approfittare della sconfitta dello Stoccarda, battuto 2-0 dal Wolfsburg e finito nuovamente nella zona rossa. È vivo più che mai il M'Gladbach che grazie al ko del BVB è risalito in classifica e ora ha sei punti di distanza dai gialloneri dopo aver battuto il Norimberga come il Bayern Monaco che a fatica ha battuto il Lipsia ma ha conquistato un successo importante per accorciare sulla capolista. Nonostante la sconfitta all'Allianz Arena il Lipsia è rimasto quarto in classifica poiché sia il Francoforte che l'Hoffenheim non sono andati il pareggio: l'Eintracht ha impattato per 2-2 in casa del Mainz mentre l'Hoffenheim ha ottenuto il quarto pareggio di fila contro il Werder Brema. Seconda gara senza vittoria invece per l'Hertha Berlino che ha pareggiato 2-2 contro l'Augsburg che non sa più vincere mentre ha fatto anche peggio lo Schalke 04, battuto in casa dal Bayer Leverkusen che ha conquistato tre punti importanti per risalire la classifica. Infine nella giornata dei pareggi, il Friburgo ha impattato 1-1 contro l'Hannover.

CLASSIFICA: Borussia Dortmund 39, M'Gladbach 36, Bayern 33, Lipsia 28, Francoforte 27, Wolfsburg 25, Hoffenheim 24, Hertha 24, Werder Brema 22, Leverkusen 21, Mainz 20, Friburgo 18, Augsburg 15, Schalke 15, Dusseldorf 15, Stoccarda 14, Hannover 11, Norimberga 11.