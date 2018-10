Il punto sulla Bundesliga: stop del BVB, show del Leverkusen

In Bundesliga c'è da registrare lo stop del Borussia Dortmund che nel recupero si è fatta fermare dall'Hertha Berlino in casa perdendo due punti importanti. I gialloneri restano primi in classifica ma dietro hanno un Bayern Monaco sempre più vicino grazie alla vittoria arrivata in casa del Mainz. Ora infatti sono due le lunghezze che separano la squadra bavarese dal BVB mentre è terzo il Borussia M'Gladbach nonostante la sconfitta per 3-1 rimediata in casa del Friburgo, imbattuto da tre gare. Male, anzi malissimo il Werder Brema che scende al quarto posto dopo la clamorosa sconfitta per 6-2 subita da un Bayer Leverkusen rigenerato e stanco delle critiche ricevute in questa prima parte di stagione.

Vittoria importante per la squadra di Herrilich che torna al successo dopo il ko di Europa League e il pareggio contro l'Hannover mentre non ha approfittato del ko del Werder, il Lipsia fermo al quinto posto dopo il secondo pareggio consecutivo rimediato contro lo Schalke 04, senza vittoria da due giornate. Ha dovuto accontentarsi del pareggio anche il Francoforte, fermato da un buon Norimberga mentre hanno ottenuto due vittorie importanti l'Augsburg, corsaro in casa dell'Hannover e l'Hoffenheim che ha travolto lo Stoccarda ultimo in classifica. Infine dopo quattro giornate è tornato alla vittoria il Wolfsburg che ha rifilato un bel tris al Fortuna Dusseldorf.

CLASSIFICA: BVB 21, Bayern 19, M'Gladbach 17, Werder Brema 17, Lipsia 16, Hertha 16, Francoforte 14, Hoffenheim 13, Augsburg 12, Wolfsburg 12, Friburgo 12, Leverkusen 11, Mainz 9, Norimberga 9, Schalke 7, Dusseldorf 5, Stoccarda 5.