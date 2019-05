Il punto sulla Bundesliga: titolo al Bayern, Leverkusen in Champions

L'ultimo turno di Bundesliga ha regalato tanti gol e qualche colpo di scena. Il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania per la settima volta consecutiva battendo 5-1 l'Eintracht Francoforte, nonostante il 2-0 del Borussia Dortmund che ha chiuso vincendo in casa del Borussia M'Gladbach. A fine gara c'erano due squadre in tristi in mezzo al campo: quella di Favre aveva appena perso il titolo e quella di Hecking si era giocata il quarto posto che vale la Champions League perché perdendo ne ha approfittato il Bayer Leverkusen che zitto zitto è andato a vincere per 5-1 in casa dell'Hertha Berlino beffando M'Gladbach, Wolfsburg, nonostante gli otto gol rifilati al povero Augsburg già salvo, e proprio il Francoforte vittima della furia del Bayern Monaco ma settimo grazie all'harakiri dell'Hoffenheim che avanti di due gol in casa del Mainz si è fatto rimontare per 4-2 dopo l'espulsione di Baumgartner arrivata al 41' per doppio giallo.

E' rimasto fuori dall'Europa dunque l'Hoffenheim insieme al Werder Brema nonostante la vittoria nel finale conquistata per 2-1 sul Lipsia, già sicuro del terzo posto. Friburgo e Dusseldorf invece hanno chiuso battendo rispettivamente Norimberga e Hannover già retrocesse mentre lo Stoccarda, condannata a giocare il play-out ha impattato per 0-0 in casa dello Schalke 04. I giochi dunque sono fatti: Bayern campione di Germania e in Champions con Dortmund, Lipsia e Leverkusen. Europa League per M'Gladbach, Wolfsburg e Francoforte. Stoccarda allo spareggio con la terza della Bundesliga 2, l'Union Berlin, mentre Norimberga e Hannover invece sono retrocesse.

CLASSIFICA: Bayern 78, Dortmund 76, Lipsia 66, Leverkusen 58, M'Gladbach 55, Wolfsburg 55, Francoforte 54, Werder Brema 53, Hoffenheim 51, Dusseldorf 44, Hertha 43, Mainz 43, Friburgo 36, Schalke 04 33, Augsburg 32, Stoccarda 28, Hannover 21, Norimberga 19.