Il punto sulla Bundesliga: tonfo Bayern ma solo pari BVB. M'Gladbach 2°

Come era lecito aspettarsi, viste le numerose gare affascinanti in programma, l'ultimo turno di Bundesliga ha regalato tantissime sorprese. A partire dalla clamorosa sconfitta del Bayern Monaco che in vantaggio di una rete in casa del Leverkusen è stato rimontando perdendo alla fine per 3-1. Tuttavia il Borussia Dortmund non è riuscito ad approfittarne pienamente aumentando il suo vantaggio di un solo punto, ma comunque molto importante, con il pareggio rimediato in casa di un ostico e combattivo Francoforte. A beneficiare del ko del Bayern però è stato il Borussia M'Gladbach che ha raggiunto i bavaresi al secondo posto battendo 2-0 lo Schalke 04 in trasferta in un'altra delle tante gare da non perdere.

Vittoria importante anche quella ottenuta dal Lipsia che ha trionfato per 3-0 in casa dell'Hannover consolidando il suo quarto posto e aumentando il suo vantaggio sull'Eintracht quinto. Balzo in avanti del Wolfsburg che dopo due sconfitte è tornato alla vittoria battendo 1-0 l'Hertha a Berlino e superando in classifica l'Hoffenheim che invece non è andato oltre l'1-1 in casa contro il Fortuna Dusseldorf. Solo un pari per il Werder Brema che si è fatto fermare dal Norimberga mentre dopo due mesi è tornato alla vittoria l'Augsburg che ha battuto 3-0 il Mainz con una tripletta di uno strepitoso Finnbogason. Resta difficile la situazione dello Stoccarda che dopo aver rimontato il Friburgo è stato punito da un gol nel finale.

CLASSIFICA: BVB 49, M'Gladbach 42, Bayern 42, Lipsia 37, Francoforte 32, Wolfsburg 31, Leverkusen 30, Hoffenheim 29, Hertha 28, Werder Brema 27, Mainz 27, Friburgo 22, Schalke 04 22, Dusseldorf 22, Augsburg 18, Stoccarda 15, Norimberga 12, Hannover 11.