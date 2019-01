Il punto sulla FA Cup - Manchester va, Chelsea ok. Tottenham eliminato

FA Cup 2018/19, Sedicesimi di finale

La FA Cup è entrata nel vivo in questo fine settimana che ha visto disputare i sedicesimi di finale della più nobile competizione calcistica in suolo inglese. L'apertura, con l'eliminazione dell'Arsenal - squadra storicamente molto competitiva in questo trofeo - operata dall'inarrestabile Manchester United, era stata delle migliori, ma anche le altre partite del weekend non hanno deluso le attese, sancendo in alcuni casi anche verdetti piuttosto interessanti. Quattro poi per adesso le partite in cui sarà necessario il disputarsi del replay, con i campi invertiti. In un caso è coinvolta anche una squadra di Premier League: il Wolverhampton, non riuscito ad andare oltre il pareggio in casa dello Shrewsbury Town, club di terza serie.

Non ha invece deluso le attese il Manchester City. Tra le big la squadra di Guardiola è quella che ha superato il turno con il punteggio più rotondo, rifilando ben cinque reti al Burnley, squadra di Premier rivelatasi incapace di trovare le contromisure al dominio dei Citizens. Chi ha steccato è invece il Tottenham: gli Spurs salutano la competizione dopo un brutto tonfo in quel di Selhurst Park. Il risultato finale dice 2-0 e Crystal Palace agli ottavi, con buona pace di Pochettino che potrà dunque concentrarsi su Champions e campionato. Male anche l'Everton, eliminato dal Milwall (Championship, seconda serie) ma soprattutto il West Ham, seppellito sotto quattro gol dal Wimbledon (League One, terza divisione). Ultimo (in ordine cronologico), ma non ultimo, il Chelsea. La squadra di Sarri bagna l'esordio di Higuain, che dal canto suo evita di calciare un rigore al debutto, con tre reti rifilate al modesto Sheffield Wednesday, ma col centravanti ex Milan, Juve e Napoli rimasto però a secco. Chiude poi il quadro la sfida di stasera tra Barnet e Brentford.

Risultati

Bristol City - Bolton 2-1

Arsenal - Manchester United 1-3

Accrington - Derby County 0-1

Brighton - West Bromwich 0-0*

Doncaster - Oldham 2-1

Manchester City - Burnley 5-0

Middlesbrough - Newport 1-1*

Newcastle - Watford 0-2

Portsmouth - Q.P.R. 1-1*

Shrewsbury - Wolverhampton 2-2*

Swansea - Gillingham 4-1

Millwall - Everton 3-2

Wimbledon - West Ham 4-2

Crystal Palace - Tottenham 2-0

Chelsea - Sheffield Wednesday 3-0

Barnet - Brentford (stasera, ore 20.45)

*= si giocherà il replay a campo invertito