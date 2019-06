Il punto sulla Fiorentina: dal ds a Gandini e Gattuso, cosa cambia

© foto di Giacomo Morini

Nasce la Fiorentina di Rocco Commisso. Vagiti di progetto che verrà, sussurri di mercato. Arrivano già nelle stanze delle trattative. Tutti gli agenti con il telefono pronto, l'incertezza è forte. Con chi parlare per le cessioni, adesso, che il closing s'avvicina? A chi proporre i giocatori? Gli spifferi questo raccontano: Giancarlo Antognoni potrebbe avere un ruolo da vicepresidente o da direttore generale. Per vidimare le scelte di Joe Barone, che sarà il vertice operativo del club in Italia, e quelle degli uomini mercato. Chi? Al momento la shortlist di nomi potrebbe non includere più Daniele Faggiano, al rinnovo col Parma. Resistono le ipotesi Massimiliano Mirabelli, ex Milan, e Ariedo Braida, ora al Barcellona. Non sono da escludere però sorprese, anche dall'estero. Intanto balla il nome di Umberto Gandini. Che è già stato contattato dai futuri proprietari della Fiorentina ma che vuole garanzie sull'operatività in società e non solo su un ruolo di rappresentanza. Un amministratore delegato vero. Anche lui nella stanza dei bottoni, tra gli uomini che decideranno anche il futuro della panchina. Che sembra un po' più lontana da Vincenzo Montella e più vicina a Gennaro Gattuso. Ma sono solo i primi spifferi. La bufera è dietro l'angolo.