Il punto sulla Bundes - Leverkusen si gioca la Champions in 90'

La Bundesliga, arrivata ormai quasi ai titoli di coda, continua ad emettere i propri verdetti, ed ormai la classifica ha trovato una quadratura che chiarisce anche quelli che saranno gli equilibri della prossima stagione. Il Bayern, come noto, è Campione di Germania, ed alle sue spalle si piazza in maniera definitiva il Borussia Dortmund, vittorioso nello scontro diretto contro il Lipsia per 2-0, grazie alla doppietta del solito Haaland. Proprio la squadra di Nagelsmann dovrà giocarsi il terzo posto all'ultima giornata in casa dell'Augsburg, con M'Gladbach e Leverkusen che spingono da dietro. Proprio i bianconeri allenati da Marco Rose hanno steso per 3-1 il Paderborn, ormai già matematicamente retrocesso.

Vince anche il Wolfsburg (4-1 contro lo Schalke), con la squadra di Glasner che resta ad ogni modo al sesto posto in classifica che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione dell'Europa League, ma il tutto si deciderà all'ultima giornata: a pari punti, infatti, c'è anche l'Hoffenheim (al momento settimo, posto valido per i preliminari) che ha sconfitto 4-0 l'Union Berlino già salvo. Il Bayer Leverkusen crede ancora nel sogno Champions (il M'Gladbach quarto dista due punti) e dopo la sconfitta patita contro l'Hertha Berlino (2-0), per i rossoneri gli ultimi 90' minuti saranno cruciali nella corsa al quarto posto.

Soltanto un pareggio (1-1) per il Fortuna Dusseldorf contro l'Augsburg, con la squadra di Rosler che dovrà difendere il terz'ultimo posto (valido per il playout) dall'insidia Werder Brema (a -2), quest'ultimo sconfitto 3-1 in casa del Mainz. Colonia ed Eintracht non hanno più nulla da chiedere al campionato, e di fatti la sfida tra le due squadre non è andata oltre l'1-1. I campioni del Bayern, invece, hanno vinto ancora, di fatto allungando la striscia positiva, battendo per 3-1 il Friburgo.

RISULTATI FINALI:

Bayern-Friburgo 3-1

Lipsia-Dortmund 0-2

Schalke-Wolfsburg 1-4

Colonia-Eintracht 1-1

Dusseldorf-Augsburg 1-1

Hertha-Leverkusen 2-0

Hoffenheim-Union Berlino 4-0

Mainz-Werder Brema 3-1

Paderborn-M'Gladbach 1-3