Il punto sulla Juve: tre nomi, Sarri su tutti. Ma cresce il mistero

Cresce l'attesa e pure il mistero sul futuro della panchina della Juventus. Perché le parole di Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, sono state chiare: "c'è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c'è un tempo limite, un po' di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo allenatore".

I candidati Sono sempre gli stessi, anche se cresce la sensazione che sarà Andrea Agnelli a dare l'ultima zampata. Le voci finanziarie su Pep Guardiola, il viaggio a Baku dove non ha mancato di vedere Maurizio Sarri. I rapporti con il Tottenham per Mauricio Pochettino. I candidati sono tre, tutte le strade sembrano portare al tecnico del Chelsea ma la buonuscita chiesta dai Blues, tra i 5 e i 6 milioni, non sarà pagata dalla Vecchia Signora. Fase di stallo, mentre il Manchester City continua a far sapere di non gradire le voci su Guardiola che ha confermato al club che resterà, sebbene radiomercato spieghi che in caso di clamoroso addio sia pronto per prenderne l'eredità proprio Pochettino. Un valzer, da Milano filtra che la Juve potrebbe scegliere definitivamente la prossima settimana. "Quando arriverà la prima sentenza Uefa per il City", sottolineano in molti. O forse è solo un caso.