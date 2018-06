Il punto sulla Juventus: mercato stoppato dal Mondiale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È un mercato ancora blando per la Juventus. Vero, è stato preso Emre Can a parametro zero, grande colpo, oltre a puntellare la questione portiere con Mattia Perin. Favilli era già praticamente definito, così come il riscatto di Douglas Costa. Però sarà un'estate movimentata per i bianconeri, anche perché Massimiliano Allegri ha chiesto un rinnovamento che non può fermarsi ai ritorni, a casa base, di Spinazzola e Caldara.

Il mondiale però blocca i prezzi pregiati che potrebbero uscire, in particolare Higuain e Dybala. Perché il Chelsea vuole Rugani - con Sarri che lo aveva già chiesto due anni fa quando era allenatore del Napoli, mentre dall'altra parte potrebbe arrivare Joao Cancelo a brevissimo giro di posta, considerato che il Valencia deve cedere per il fair play finanziario. Poi arriveranno i colpi, magari anche in uscita con Pjanic che è nel mirino di Real Madrid e Barcellona, Mandragora è tra Genoa e Atalanta (e Monaco in pressing) o Benatia su cui c'è il Marsiglia. In entrata possibilità Chiesa, per Darmian non c'è ancora il margine - alternativa Santiago Arias - mentre per Golovin ci sono contatti, ma anche qui sarà tutto più chiaro alla fine del Mondiale.