Il punto sulla Liga - Athletic e Real in vetta. Granada epico

La 5ª giornata de LaLiga, apertasi con il pareggio a reti bianche tra Osasuna e Real Betis, registra il secondo successo consecutivo del Real Madrid di Zinédine Zidane che, grazie al solito Benzema (5 reti in 5 partite), conquista la vetta della classifica - a pari punti con l'Athletic Bilbao vittorioso 2-0 contro l'Alavés - infliggendo la prima sconfitta in campionato al Siviglia dell'ex Lopetegui.

Continua a perdere terreno, invece, l'Atlético Madrid de "el Cholo" Simeone che, tra le mura amiche del Wanda Metropolitano, pareggia 0-0 contro il Celta Vigo facendosi raggiungere, a quota 10 punti, sia dalla Real Sociedad che dal Granada impostesi rispettivamente 3-1 sull'Espanyol (doppietta di Willian e rete di Isak) e 2-0 sul Barcellona (reti di Azeez e Vadillo).

Vittorie casalinghe, poi, per il Villarreal sul Valladolid (2-0 reti di Santi Cazorla ed Ontiveros) e per il Getafe sul Maiorca (4-2 con doppietta tra le fila dei maiorchini dell'ex Crotone e Samp Budimir) mentre il Valencia di Marcelino, dopo essere passato in vantaggio grazie al rigore messo a segno da Dani Parejo, incassa la rete di Oscar pareggiando 1-1 contro il fanalino di coda Leganés. Il quadro dei risultati di giornata, infine, si conclude con il pareggio "ad occhiali" tra Levante ed Eibar.

LaLiga Santander 2019/2020

5ª Giornata

Venerdì 20 Settembre

Ore 21:00 - Osasuna-Real Betis 0-0

Sabato 21 Settembre

Ore 13:00 - Villarreal-Valladolid 2-0

Ore 16:00 - Levante-Eibar 0-0

Ore 18:30 - Atlético Madrid-Celta Vigo 0-0

Ore 21:00 - Granada-Barcellona 2-0

Domenica 22 Settembre

Ore 12:00 - Getafe-Maiorca 4-2

Ore 14:00 - Espanyol-Real Sociedad 1-3

Ore 16:00 - Valencia-Leganés 1-1

Ore 18:30 - Athletic Bilbao-Alavés 2-0

Ore 21:00 - Siviglia-Real Madrid 0-1

Classifica: Athletic Bilbao 11, Real Madrid 11, Granada 10, Real Sociedad 10, Siviglia 10, Atlético Madrid 10, Villarreal 8, Barcellona 7, Levante 7, Osasuna 7, Getafe 6, Valencia 5, Alavés 5, Real Betis 5, Valladolid 5, Celta Vigo 5, Maiorca 4, Espanyol 4, Eibar 2, Leganés 1.