Il punto sulla Liga - Barça campione. Che bagarre per l'Europa League

Ecco com'è andato il turno di Liga.

© foto di J.M.Colomo

Non si attendeva che l'aritmetica. E, finalmente, ieri sera è arrivata. Allora possiamo dirlo, adesso senza che nessun catalano scaramantico si gratti: il Barcellona è campione di Spagna. Un campionato da invincibili: ventisei vittorie, otto pareggi e nessuna sconfitta. Undici punti di vantaggio sull'Atletico Madrid, mai stato davvero in corsa. Così come il Real, i rivali di sempre. Insomma, la notizia della trentacinquesima giornata di Liga è questa. Ed è curioso come gli unici due verdetti siano arrivati dallo stesso campo: al Riazor Messi e compagni superano il Deportivo, vincono il campionato e mandano Seedorf in Segunda Division.

Retrocesso anche il Deportivo, che va ad aggiungersi a Las Palmas e Malaga, l'unica zona in cui c'è qualcosa da decidere ancora - eccome - è quella destinata all'Europa League. A dir la verità, anche Betis e Villarreal sono ormai quasi matematicamente qualificate. Il Villarreal ha strapazzato il Celta Vigo ed è con un piede e mezzo in Europa. L'ultimo posto se lo giocheranno fino alla fine Getafe, Siviglia, Girona e mettiamoci anche la Real Sociedad, che grazie al successo con l'Athletic Bilbao s'è rilanciata.

Il Siviglia ha esonerato Vincenzo Montella dopo l'ennesima sconfitta, sul campo del Levante. Un 2-1 che taglia le gambe al tecnico italiano, rimpiazzato da Caparros. Gli andalusi, adesso ottavi ma con una gara in meno (contro il Real Madrid), devono fare uno sprint per riprendersi la settima piazza. Al Getafe, per superare il Siviglia, è bastato un pareggio nello scontro diretto contro il Girona, che nel frattempo l'ha agganciato. 49 Getafe, 48 Siviglia, 48 Girona e 46 Real Sociedad: la bagarre è più aperta che mai. Le altre, invece, giocheranno solo per l'onore. Così come già in questa giornata per le prime: l'Atletico Madrid ha vinto sul campo dell'Alaves, il Real in casa contro il Leganes e il Valencia, ormai ben saldo al quarto posto, ha fatto 0-0 con l'Eibar.