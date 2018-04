Il punto sulla Liga - Barça inarrestabile, Zaza ko: il Real vince ed è terzo

Ecco com'è andata l'ultimo turno del campionato spagnolo.

Di verdetti la Liga non ne ha ancora emanato in maniera ufficiale, ma ci siamo quasi. A sei giornate dalla fine, i punti a disposizione sono ancora diciotto, mentre quelli che il Barcellona ha di vantaggio sull'Atletico Madrid, secondo in classifica, sono undici. Insomma, a meno che non accada una catastrofe, i blaugrana a maggio saranno campioni di Spagna. In maniera meritata, senza perdere neanche una partita. Anche in questo weekend Messi e compagni, nonostante l'impegno non semplice, hanno portato i tre punti a casa: 2-1 al Valencia, semplice semplice; e con uno Zaza in campo soltanto per gli ultimi dieci minuti, quelli in cui è arrivato il gol di Parejo su rigore.

La distanza - dicevamo - con l'Atletico Madrid è rimasta invariata, perché anche i Colchoneros ieri sono riusciti a battere in scioltezza un altro attaccante italiano, Giampaolo Pazzini, insieme al suo Levante, ma a lui è andata ancora peggio: oltre alla sconfitta, l'ex Hellas Verona non ha manco avuto il piacere di scendere in campo. E a sorridere è anche l'altra squadra di Madrid, il Real, che dopo aver superato il turno in Champions League con la Juventus, è andato a vincere sul campo del Malaga ultimo in classifica. Ora Ronaldo e soci sono di nuovo terzi, ancora a -7 dai cugini dell'Atletico. Terzo o quarto, a dire il vero, cambia poco. Considerando l'importanza della Champions, non è da escludersi che si abbasserà la tensione in campionato in casa blanca.

Parlando d'Italia, c'era una sorta di derby tutto da vivere: Vincenzo Montella ed il suo Siviglia contro il Villarreal di Soriano, Sansone e Bonera. Risultato? 2-2, ma il destino stava per essere beffardo per il tecnico italiano, riuscito a rimontare soltanto nel finale contro la rete di un suo ex giocatore, Carlos Bacca. Sorprende in zona Europa League il Betis, che guadagna altri punti proprio su Siviglia e Villarreal, ben saldo ora al quinto posto. In anticipo l'altra squadra di Siviglia si sbarazza del Girona ed è sempre più la quinta forza del campionato, col quinto successo di fila. Infine in zona retrocessione vittoria importantissima per il Deportivo La Coruna di Clarence Seedorf: 3-2 a domicilio all'Athletic Bilbao e corsa al Levante - ora cinque punti più avanti - è bella che riaperta.