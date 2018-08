Il punto sulla Liga - Barça-Real, botta e risposta. Silva trascina il Siviglia

© foto di J.M.Colomo

I gol di Lionel Messi e le vittorie di Barcellona e Real Madrid. La Liga riparte dalle sue vecchie abitudini, da quelle certezze che difficilmente riescono ad essere estirpate da un campionato che vive un duopolio (con l'Atletico Madrid a fare da terzo incomodo) ormai da anni. Ma regala anche qualche novità, come il Siviglia che vince e diverte o il neopromosso Huesca che comincia col botto. C'è di tutto nel menu della prima giornata, che prosegue sul filo conduttore delle passate annate ma al contempo viene impreziosito dalle altre, che non ci stanno al ruolo di sparring partner. E così sta per andare in archivio anche questo turno di debutto, che si concluderà questa sera con il big match tra Valencia ed Atletico Madrid e la gara finale di Bilbao tra Athletic e Leganes.

Le partite delle big - La prima grande a scendere in campo è stata il Barcellona, subito vincente anche se non pienamente convincente. Dopo un po' di sofferenza iniziale, i blaugrana si sono sbarazzati dell'Alaves grazie al solito Messi, autore di una doppietta e del gol numero seimila dei catalani in Liga. Tre punti subito, come preventivabile, che lanciano subito un messaggio alle altre: la squadra da battere, a maggior ragione dopo l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, resta il Barça. La risposta del Madrid è comunque arrivata, ieri sera, con un facile 2-0 al Santiago Bernabeu nel derby minore con il Getafe. Una squadra nuova, quella di Julen Lopetegui, chiamato a dar battaglia ai rivali di sempre per non permettergli il bis. Carvajal e Bale siglano il successo, grazie a cui i Blancos hanno riscattato la caduta in Supercoppa Europea contro i cugini dell'Atlético. A sorprendere, invece, è stato il Siviglia e soprattutto André Silva, che con una tripletta s'è fatto trascinatore nella vittoria esterna sul campo del Rayo Vallecano, firmando tra l'altro un record: il portoghese è il primo giocatore in questo secolo ad esordire in Liga siglando tre reti. A Vallecas termina 4-1 e cominciare con i tre punti per Pablo Machin era fondamentale. Steccano invece Betis e Villarreal, sconfitti entrambi in casa rispettivamente per mano di Levante e Real Sociedad.

Risultati

Girona-Valladolid 0-0

Real Betis-Levante 0-3

Celta Vigo-Espanyol 1-1

Villarreal-Real Sociedad 1-2

Barcellona-Alaves 3-0

Eibar-Huesca 1-2

Rayo Vallecano-Siviglia 1-4

Real Madrid-Getafe 2-0

Valencia-Atlético Madrid stasera, ore 20

Athletic Club-Leganes stasera, ore 22

Classifica

Siviglia, Barcellona, Levante, Real Madrid, Real Sociedad, Huesca 3; Celta Vigo, Espanyol, Valladolid, Girona 1; Atletico Madrid*, Valencia*, Athletic Club*, Leganes*, Leganes, Eibar, Villarreal, Getafe, Rayo Vallecano, Alaves, Real Betis 0.