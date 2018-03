Il punto sulla Liga - Barça, titolo più vicino. CR7 on fire, il Real fa paura

Ecco com'è andata la ventinovesima giornata del campionato spagnolo.

© foto di J.M.Colomo

E andatelo a dire voi adesso alla Roma. Cosa? Che il Barcellona si è avvicinato ancora di più al titolo in Liga e potrà così concentrare - almeno per un po' di tempo - di più le energie sulla Champions League. Già, perché la ventinovesima giornata del campionato spagnolo non emette ancora sentenze, è ancora troppo presto, ma dà indizi ben chiari. I blaugrana, prossimi avversari dei capitolini in Champions League, in patria dominano dall'inizio del campionato, ma adesso, a nove giornate dal termine, raggiungono un vantaggio di 11 punti dall'Atletico Madrid secondo. Il netto 2-0 all'Athletic Bilbao permette a Messi e compagni di sfruttare il contemporaneo passo falso della banda di Diego Simeone, che crolla nei minuti finali al Madrigal contro il Villarreal di Sansone e Soriano, sotto i colpi di Unal.

E adesso, più che altro, i Colchoneros devono guardarsi bene dal salvaguardare almeno il secondo posto, perché i cugini del Real Madrid si fanno sotto, ad appena quattro punti di distanza. Ronaldo, in un momento di forma strabiliante, è un'arma che si sente eccome. Una condizione che determina. E allora i Blancos, con quattro gol del portoghese, batte 6-3 il Girona (anche Lucas e Bale a segno) e mette un po' di timore pure alla Juventus, che tra poco più di un paio di settimane se la ritroverà all'Allianz Stadium per il quarto di finale di Champions League. Anch'essi probabilmente con pochi stimoli in campionato, e tante energie da ammassare sull'Europa. Intanto, però, c'è un ex Juventus che va di nuovo a segno. E' Simone Zaza, che con il suo Valencia si sbarazza con un tranquillo 3-1 dell'Alaves e tiene ben in cassaforte il quarto posto che vale il piazzamento nell'Europa che conta.

Inquietante l'andamento del Siviglia in Liga con Vincenzo Montella. Se in Champions il tecnico italiano sorprende, eliminando il Manchester United, e in Copa del Rey c'è una finale già conquistata e tutta da disputare, in campionato le cose vanno malissime. Addio alle speranze di quarto posto, visto che il Valencia ora è a +14. Perché gli andalusi incassano il secondo k.o. di seguito (e il terzo nelle ultime cinque partite) in casa del Leganes. E ora dovranno fare attenzione a preservare almeno l'attuale posizione in classifica. Nelle parti basse, infine, punti importantissimi per il Levante. Con un 2-1 all'Eibar, Pazzini e compagni volano a +6 sulla terzultima, il Las Palmas, che nel frattempo pareggia nello scontro diretto con il Deportivo La Coruna.