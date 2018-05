Il punto sulla Liga - Clasico, pari e patta. Banega tiene a galla il Siviglia

Ecco com'è andato l'ultimo turno del campionato spagnolo.

© foto di J.M.Colomo

Regna la noia, perché tutto è già deciso. Eccezion fatto per la corsa verso all'ultimo posto disponibile per l'Europa League. La Liga ha già un campione, conosce le squadre che andranno in Champions League e sa anche chi l'anno prossimo non ci sarà più. Ma la bagarre per il settimo posto si fa sempre più interessante. Adesso è diventata una lotta due. Il Betis è certo aritmeticamente qualificata, quindi fa niente che a Bilbao finisce 2-0 per l'Athletic. Ha staccato già un pass anche il Villarreal, grazie al successo ottenuto in questo weekend sul Valencia (rete di Mario Gaspar quasi allo scadere). Mentre per Getafe e Siviglia c'è ancora da lottare.

Almeno adesso si sa che sarà una lotta a due, visto che il Girona, cadendo in casa contro l'Eibar, ha alzato bandiera bianca. Il settimo posto se lo contendono loro due, che questo weekend non sbagliano. Il Getafe è andato fino alle Canarie per strappare tre punti al già retrocesso Las Palmas, mentre al Siviglia (che ha esonerato Montella) è bastato un rigore di Banega per sbarazzarsi della Real Sociedad - che al contempo si è chiamata definitivamente fuori dalla lotta - e ritrovare una vittoria che mancava da troppo tempo.

Ma questo turno, il trentaseiesimo del campionato spagnolo, è stato soprattutto quello del Clasico. Pari e patta, 2-2 con botta e risposta delle principali stelle di Barcellona e Real Madrid. Al Camp Nou i Blancos hanno rimontato per due volte grazie a Cristiano Ronaldo e Bale, che hanno risposto a Suarez e Messi. Decidono gli attacchi, anche se da decidere - dal punto di vista degli obiettivi - c'era ben poco. La sorpresa invece è arrivata dalla squadra di Madrid: l'Atletico, dopo aver conquistato la finale d'Europa League giovedì superando l'Arsenal, si concede un turno di riposo e si fa sorprendere dall'Espanyol. Al Wanda Metropolitano il finale è 2-0, in favore dei catalani.