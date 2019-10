Il punto sulla Liga - Niente Barça-Real, Granada e Atletico vincono ancora

© foto di J.M.Colomo

Tutti attendevano questa giornata per poter vedere un altro Barcellona-Real Madrid, ma le questioni extra campo si sono mescolate ancora una volta con il calcio. Spettacolo annullato, ma lo show deve continuare. La decima giornata di Liga si è svolta tra conferme e sorprese, per maggiori informazioni chiedere al Granada. Primo posto in classifica in solitaria e la voglia di far bene anche nel prossimo turno: ormai in casa biancorossa si sogna alla grande.

L'Atletico Madrid accorcia le distanze, ma ci sono ancora molti problemi da risolvere tra i colchoneros. Vince anche il Siviglia, così come la Real Sociedad: mai come quest'anno il campionato spagnolo non ha un vero e proprio padrone, tutto può ancora succedere. Anche se gli occhi sono tutti rivolti a quel match pieno di fascino che si è dovuto assolutamente fermare per questioni che con il mondo del pallone non hanno moltissime connessioni.

IN TESTA SI CORRE - Nella prima parte della classifica si corre, le prime della classe vincono e convincono. Il Granada trova il colpaccio in casa contro il Betis grazie alla rete di Vadillo: primo posto in classifica, anche se il Barcellona deve recuperare un match. Una sorpresa o quasi, ormai gli andalusi sono abituati a queste posizioni. Saul e Morata regalano il quinto successo all'Atletico Madrid nella sfida contro l'Athletic Bilbao, anche se ci sono diversi aspetti da migliorare. Simeone, soprattutto dopo la prossima sosta, dovrà cercare di migliorare la media realizzativa della sua squadra.

La Real Sociedad sbanca il Balaidos e trova una vittoria che vale il secondo posto insieme a blaugrana, colchoneros e Siviglia. In zona Europa vince anche il Villarreal, che ne rifila 4 all'Alaves nel Friday Night: in testa la classifica è davvero corta, l'equilibrio al momento regna sovrano.

CROLLA IL VALENCIA - Momento negativo per il Valencia, che perde anche contro l'Osasuna: dodicesima posizione in classifica e soltanto 3 vittorie ottenute in questo momento. Nella parte bassa della classifica arrivano invece due successi importanti: l'Espanyol sale a quota 8 punti dopo la vittoria esterna contro il Levante, mentre il Leganes piazza il colpaccio contro il Maiorca e sale a quota cinque. Vince anche il Valladolid, che sale in ottava posizione: contro l'Eibar finisce 2-0 grazie alle reti di Guardiola e Salisu nel primo tempo.

Lo show deve continuare, ma ovviamente tutti stanno aspettando il match tra Barcellona e Real Madrid: appuntamento mercoledì 18 dicembre alle ore 21.00, entrambe si giocheranno una buona parte di stagione.

Risultati 10^a giornata di Liga

Venerdì 25 ottobre

Villarreal-Alaves 4-1

Sabato 26 ottobre

Leganes-Maiorca 1-0

Valladolid-Eibar 2-0

Atletico Madrid-Athletic Bilbao 2-0

Domenica 27 ottobre

Celta Vigo-Real Sociedad 0-1

Granada-Betis 1-0

Levante-Espanyol 0-1

Siviglia-Getafe 2-0

Osasuna-Valencia 3-1