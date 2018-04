Il punto sulla Liga - Pari Atletico, Barça quasi campione. Montella rischia

Ecco com'è andata la giornata di Liga.

© foto di J.M.Colomo

Mentre il Barcellona rifilava cinque schiaffi al Siviglia in finale di Copa del Rey, tutte le altre squadre spagnole scendevano in campo per la trentaquattresima giornata di Liga. E, anche se non l'ha ancora disputata, a sorridere è soprattutto la formazione di Ernesto Valverde. I blaugrana, infatti, hanno il titolo quasi in tasca. Di fatto, se alla prossima partita arriveranno i tre punti sarà fatta. Questo perché l'Atletico Madrid frena ancora in questa giornata, pareggiando 0-0 contro il Betis. Ora i punti di distacco sono undici, con il Barça senza una gara, a quattro turni dalla fine.

L'altra finalista, quella perdente, non ha nulla di cui sorridere. Vincenzo Montella, infatti, oltre alle cinque polpette prese dal Barcellona, prende cattive notizie anche dal campionato. Il Getafe, infatti, con il successo sul campo dell'Eibar ha agganciato il Siviglia del tecnico italiano al settimo posto. Fino alla fine, dunque, sarà bagarre. E meno male che il Girona, alle sue spalle, ha perso a sorpresa contro l'Espanyol, restando un punto dietro. Altrimenti ora come ora gli andalusi sarebbero già ottavi, fuori anche dall'Europa di fatto.

Chi invece s'è quasi chiamato fuori è il Celta Vigo, un po' più distante, ma che può chiaramente ancora competere. Il pareggio in casa contro il Valencia è stato un punto guadagnato più dagli uomini di Marcelino, che ormai hanno in cassaforte il quarto posto e dunque il piazzamento in Champions League. In zona-salvezza, infine, il Deportivo La Coruna non va oltre il pareggio sul campo del Leganes e così perde la chance di accorciare sul Levante, che sarà impegnato stasera al San Mames, contro l'Athletic Bilbao.