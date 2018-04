Il punto sulla Liga - Real-Atletico, pari e patta. Zaza ride, Montella piange

Ecco com'è andato il turno del campionato spagnolo.

Ci sono italiani che sorridono ed altri che piangono dopo la trentunesima giornata di Liga. Quello che sorride si chiama Simone Zaza, che con il suo Valencia in questo weekend è riuscito a scavalcare il Real Madrid: 1-0 all'Espanyol e tre punti che valgono il ritorno al terzo posto. Già, perché i Blancos non vanno oltre l'1-1 nell'attesissimo derby con l'Atletico Madrid. Al Santiago Bernabeu tutti, dopo il netto 3-0 alla Juventus, si aspettavano un successo e un avvicinamento al secondo posto e invece, con questo pari firmato dalle stelle Ronaldo e Griezmann, si ritrovano quarti a -1 dagli uomini di Marcelino.

L'Atletico, invece, si allontana ancor di più dalla vetta, che era già un miraggo prima. Il Barcellona, infatti, rafforza la sua leadership e, dopo aver superato la Roma in settimana nel match valevole per la Champions League, ritrova i tre punti pure in campionato, battendo nettamente il Leganes al Camp Nou. Adesso i catalani sono a +11 dai Colchoneros e, a sette giornate dalla fine, hanno praticamente il titolo in tasca. I ragazzi di Valverde in Liga erano reduci dal 2-2 di sette giorni fa a Siviglia, giornata sfruttata da quelli di Simeone per rosicchiare qualche punto. Ma tutto è tornato come prima dopo questo weekend.

Ci sono italiani che ridono ed altri che piangono, dicevamo. Quello che piange, invece, si chiama Vincenzo Montella. Il suo Siviglia viene travolto 4-0 al Balaidos dal Celta Vigo e, prima di tentare l'impresa con il Bayern Monaco in Champions League, finiscono nel baratro in Liga, al settimo posto e al terzo k.o. nelle ultime quattro gare. Tanto che qualche tifoso ha cominciato a chiedere le dimissioni di tutto la dirigenza, allenatore campano compreso. Adesso in zona Europa League c'è addirittura il Betis al quinto posto e proprio il Celta Vigo, nono, si rilancia. E in zona retrocessione? La notizia è che il Levante, con il quinto risultato utile di fila nello scontro diretto col Las Palmas, ha fatto un gran passo in avanti verso la salvezza. E allora a sorridere è anche Giampaolo Pazzini.